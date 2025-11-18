"Київміськбуд" майже завершив докапіталізацію: НКЦПФР зареєструвала випуск акцій

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) у вівторок, 18 листопада, зареєструвала випуск акцій приватного акціонерного товариства "Холдингова компанія "Київміськбуд".

Як пише Delo.ua, про це повідомляється на сайті компанії.

"Отримання тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску акцій є ключовим етапом у процесі докапіталізації компанії. Ми висловлюємо вдячність Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку за своєчасне та важливе для підприємства та інвесторів рішення", — зазначила в.о. голови правління "Київміськбуд" Світлана Самсонова.

Наступні кроки включають присвоєння акціям міжнародного ідентифікатора цінних паперів (ISIN) та депонування тимчасового глобального сертифіката в Національному депозитарії України.

Після цього буде укладено договір купівлі-продажу цінних паперів з єдиним учасником розміщення — територіальною громадою міста Києва.

Завершити процедуру докапіталізації заплановано до кінця грудня 2025 року.

Докапіталізація "Київміськбуду"

Нагадаємо, "Київміськбуд" планував випустити 10 мільярдів іменних акцій номінальною вартістю 25 копійок кожна, з періодом розміщення з 1 жовтня по 28 листопада 2025 року. Частка громади у статутному капіталі після завершення розміщення сягне 99,87%, що забезпечить контрольоване та ефективне управління компанією в інтересах киян.

Будівельна компанія нещодавно отримала нове “тимчасове” керівництво – в.о. голови правління стала колишня юристка “Державної продовольчої зернової корпорації” Світлана Самсонова.

За її словами, докапіталізація стала "вимушеним, але стратегічно обґрунтованим рішенням, спрямованим на стабілізацію фінансового стану компанії та забезпечення продовження реалізації житлових будівельних проєктів".

Наразі будівельні роботи компанії не ведуться. Торік у жовтні основний акціонер компанії - Київрада проголосувала за докапіталізацію "Київміськбуду" на 2,6 млрд грн. У забудовника залишається понад 100 будинків різного ступеня готовності, частина з яких вже стала довгобудами.