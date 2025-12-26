"Киевгорстрой" обновил руководство и получил 2,56 млрд грн докапитализации

ЧАО "Холдинговая компания "Киевгорстрой" получило докапитализацию в размере 2,56 млрд грн и обновило руководящий состав.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что благодаря поддержке Киевского городского совета, КГГА и киевского городского головы предприятие ЧАО ХК "Киевгорстрой" получило докапитализацию в размере 2,56 млрд грн и переходит к следующему этапу антикризисного плана.

В частности, усилен наблюдательный совет, его новым председателем назначен исполняющий обязанности первого заместителя председателя КГГА Петр Пантелеев.

Также наблюдательный совет принял решение об изменении правления компании. Новым председателем правления назначен профессиональный строитель, член НСАУ Валерий Засуцкий .

В компании отмечают, что эти шаги необходимы для дальнейшей реализации антикризисного плана компании в 2026 году, в частности:

стабилизации финансового состояния компании;

установление более прозрачной коммуникации и продуктивного сотрудничества с инвесторами;

поэтапного возобновления строительства на объектах компании.

Также усилена коммуникация с правительством по решению вопроса компенсации ЧАО ХК "Киевгорстрой" денежных средств в сумме 2,28 млрд грн за переданные компании объекты "Укрстроя".

19 декабря новым руководителем ЧАО ХК "Киевгорстрой" назначен Дмитрий Никифоров. Он заменил Светлану Самсонову, которая занимала должность исполняющего обязанности председателя правления.

Докапитализация "Киевгорстроя"

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) во вторник, 18 ноября, зарегистрировала выпуск акций частного акционерного общества "Холдинговая компания "Киевгорстрой". Процедуру докапитализации планируется завершить до конца декабря 2025 года.

"Киевгорстрой" планировал выпустить 10 миллиардов именных акций нарицательной стоимостью 25 копеек каждая, с периодом размещения с 1 октября по 28 ноября 2025 года. Доля общества в уставном капитале после завершения размещения достигнет 99,87%, что обеспечит контролируемое и эффективное управление компанией в интересах киевлян.

Докапитализация стала "вынужденным, но стратегически обоснованным решением, направленным на стабилизацию финансового состояния компании и обеспечение продолжения реализации жилищных строительных проектов".

Пока строительные работы компании не ведутся. В октябре прошлого года основной акционер компании - Киевсовет проголосовал за докапитализацию "Киевгорстроя" на 2,6 млрд грн. У застройщика остается более 100 домов разной степени готовности, часть из которых уже стала долгостроями.

На балансе "Киевгорстроя" находятся 24 строительных площадки, на которых возведено более 120 жилых домов разной степени готовности. Общая площадь незавершенного строительства превышает 548 тыс. кв. м.