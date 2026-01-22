"Киевстар" покупает Comfy: что известно о крупнейшем соглашении на рынке ритейла и телекома

Мобильный оператор "Киевстар" находится на финальной стадии переговоров по покупке доли в сети Comfy.

Как пишет Delo.ua, об этом говорится в материале Forbes.

По данным издания, соглашение могут официально объявить уже на следующей неделе.

Потенциальное партнерство является частью стратегии трансформации "Киевстара" в цифровую экосистему, которая включает медицинский сервис Helsi и платформу Uklon.

Параметры собственности и цена вопроса

Хотя официального подтверждения от Антимонопольного комитета пока нет, инсайдеры оценивают стоимость всего бизнеса Comfy в пределах 300–350 млн. долларов.

Ожидается, что Киевстар получит долю около 50%, что позволит консолидировать финансовые результаты ритейлера в своей отчетности. При этом основатель Comfy Станислав Ронис предположительно останется контролирующим акционером компании.

Лидерство на рынке электроники

Comfy заходит в сделку в статусе абсолютного лидера отрасли: в 2024 году выручка компании впервые превысила 1 млрд долларов.

По итогам трех кварталов 2025 года ритейлер удерживает долю рынка около 24%, существенно опережая ближайших конкурентов - "Фокстрот" и "Алло".

По словам экспертов, выбор "Киевстара" в пользу Comfy был прагматичным, поскольку покупка альтернативных игроков, в частности таких как Rozetka, потребовала бы втрое больших инвестиций.

Зачем "Киевстару" Comfy?

Главной мотивацией оператора называется построение своей экосистемы с постоянным доступом к клиенту. Объединение базы абонентов "Киевстара" с инфраструктурой Comfy должно стать фундаментом нового мощного маркетплейса.

На этом поле объединенной компании придется конкурировать с Rozetka, "Эпицентром" и market by mono, пишет Forbes.

О "Киевстаре"

"Киевстар" — крупнейший украинский оператор электронных коммуникаций, который по состоянию на сентябрь 2024 года обслуживал около 23,3 млн. абонентов мобильной связи и более 1,1 млн. абонентов "Домашнего интернета".

Оператор работает на Украине уже 27 лет.

Акционер "Киевстара" - международная группа Veon. Акции группы находятся на фондовой бирже Nasdaq (Нью-Йорк).

Общий доход компании "Киевстар" за 2024 год вырос на 11%, достигнув 37,27 млрд грн по сравнению с 33,59 млрд грн в 2023 году.

Ранее сообщалось, что компания Киевстар рассматривает примерно десять новых потенциальных соглашений в сфере слияния и поглощения, стремясь инвестировать в альтернативную энергетику и диджитальную инфраструктуру, финтех и e-commerce.