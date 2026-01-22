"Київстар" купує Comfy: що відомо про найбільшу угоду на ринку ритейлу та телекому

Мобільний оператор “Київстар” перебуває на фінальній стадії переговорів щодо купівлі частки в мережі Comfy.

Як пише Delo.ua, про це йдеться в матеріалі Forbes.

За даними видання, про угоду можуть офіційно оголосити вже наступного тижня.

Потенційне партнерство є частиною стратегії трансформації "Київстару" в цифрову екосистему, яка вже включає медичний сервіс Helsi та платформу Uklon.

Параметри власності та ціна питання

Хоча офіційного підтвердження від Антимонопольного комітету поки немає, інсайдери оцінюють вартість усього бізнесу Comfy в межах 300–350 млн доларів.

Очікується, що "Київстар" отримає частку близько 50%, що дозволить консолідувати фінансові результати ритейлера у своїй звітності. При цьому засновник Comfy Станіслав Роніс, імовірно, залишиться контролюючим акціонером компанії.

Лідерство на ринку електроніки

Comfy заходить в угоду у статусі абсолютного лідера галузі: у 2024 році виторг компанії вперше перевищив 1 млрд доларів.

За підсумками трьох кварталів 2025 року ритейлер утримує частку ринку близько 24%, суттєво випереджаючи найближчих конкурентів — "Фокстрот" та "Алло".

За словами експертів, вибір "Київстару" на користь Comfy був прагматичним, оскільки купівля альтернативних гравців, зокрема таких як Rozetka, потребувала б утричі більших інвестицій.

Навіщо "Київстару" Comfy?

Головною мотивацією оператора називається побудова власної екосистеми з постійним доступом до клієнта. Об'єднання бази абонентів "Київстару" з інфраструктурою Comfy має стати фундаментом для нового потужного маркетплейса.

На цьому полі об'єднаній компанії доведеться конкурувати з Rozetka, "Епіцентром" та market by mono, пише Forbes.

Про "Київстар"

"Київстар" — найбільший український оператор електронних комунікацій, що станом на вересень 2024 року обслуговував близько 23,3 млн абонентів мобільного зв’язку та понад 1,1 млн абонентів "Домашнього інтернету".

Оператор працює в Україні вже 27 років.

Акціонер "Київстару" — міжнародна група Veon. Акції групи знаходяться на фондовій біржі Nasdaq (Нью-Йорк).

Загальний дохід компанії "Київстар" за 2024 рік зріс на 11%, досягнувши 37,27 млрд грн порівняно з 33,59 млрд грн у 2023 році.

Раніше повідомлялося, що компанія “Київстар” розглядає приблизно десять нових потенційних угод у сфері злиття та поглинання, прагнучи інвестувати в альтернативну енергетику і диджитальну інфраструктуру, фінтех та e‑commerce.