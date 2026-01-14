Мережа Comfy призначила нового CEO: що відомо

Мережа з продажу побутової техніки та електроніки Comfy повідомила про оновлення управлінської моделі, яке відбулося на початку січня 2026 року. Ігор Хижняк, який раніше обіймав посаду CEO, призначений президентом компанії та увійшов до складу її дорадчої ради. Посаду CEO Comfy обійняв Геннадій Вербиленко.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба компанії.

Зазначається, що дане рішення спрямоване на посилення стратегічного та операційного управління, забезпечення управлінської спадковості та подальший сталий розвиток компанії як лідера українського ринку побутової техніки та електроніки.

Про президента Comfy

На посаді президента компанії Ігор Хижняк відповідатиме за формування стратегічних пріоритетів Comfy, зокрема в питаннях розвитку прозорих правил конкуренції та подальшої детінізації ринку.

Також найближчим часом Ігор Хижняк обійме посаду Chief Country Representative в Україні у компанії Torwell, що опосередковано співволодіє Comfy. Його завданням на новій посаді буде розвиток інвестиційних проєктів в Україні.

Ігор Хижняк – досвідчений та визнаний управлінець з багаторічним досвідом роботи у галузі ритейлу. Володіє унікальною експертизою у розвитку омніканальних бізнес-моделей, операційній ефективності та цифровій трансформації. Ігор Хижняк приєднався до команди у 2007 році, а з 2017 року очолював компанію на посаді CEO. Є міноритарним акціонером компанії.

Фото: Ігор Хижняк

Про нового CEO Comfy

Натомість Геннадій Вербиленко на посаді CEO відповідатиме за стратегічне та поточне управління компанією, подальшу трансформацію бізнес-моделі та зміцнення позицій мережі Comfy на українському ринку.

Геннадій Вербиленко має багаторічний досвід управління у роздрібному бізнесі, глибоку експертизу у комерційній справі та стратегічному розвитку. Він приєднався до команди у 2005 році. У різні роки обіймав посаду генерального директора компанії та входив до складу дорадчої ради компанії, де брав активну участь у формуванні та супроводі виконання комерційної стратегії компанії, а також реалізації ключових стратегічних ініціатив. Геннадій Вербиленко є міноритарним акціонером компанії.

Фото: Геннадій Вербиленко

Раніше на посаду директорки зі стратегічного розвитку та управління прибутковістю CRO (Chief Revenue Officer) Comfy було призначено Олену Мелещенко, а фінансову дирекцію очолила Ганна Демченко.