Читати українською

Сеть Comfy назначила нового CEO: что известно

Comfy
Comfy усиливает управленческую модель

Сеть по продажам бытовой техники и электроники Comfy сообщила об обновлении управленческой модели, состоявшемся в начале января 2026 года. Игорь Хижняк, ранее занимавший должность CEO, назначен президентом компании и вошел в состав ее совещательного совета. Пост CEO Comfy занял Геннадий Вербиленко.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба компании.

Данное решение направлено на усиление стратегического и операционного управления, обеспечение управленческой наследственности и дальнейшее устойчивое развитие компании как лидера украинского рынка бытовой техники и электроники.

О президенте Comfy

В должности президента компании Игорь Хижняк будет отвечать за формирование стратегических приоритетов Comfy , в частности, в вопросах развития прозрачных правил конкуренции и последующей детенизации рынка.

Также в ближайшее время Игорь Хижняк вступит в должность Chief. Country Representative в Украине у компании Torwell, опосредованно совладающей Comfy . Его задачей в новой должности будет развитие инвестиционных проектов в Украине.

Игорь Хижняк опытный и признанный управленец с многолетним опытом работы в сфере ритейла. Обладает уникальной экспертизой в развитии омниканальных бизнес-моделей, операционной эффективности и цифровой трансформации. Игорь Хижняк присоединился к команде в 2007 году, а с 2017 года возглавлял компанию в должности CEO . Является миноритарным акционером компании.

Фото 2 — Сеть Comfy назначила нового CEO: что известно
Фото: Игорь Хижняк

О новом CEO Comfy

Геннадий Вербиленко в должности CEO будет отвечать за стратегическое и текущее управление компанией, дальнейшую трансформацию бизнес-модели и укрепление позиций сети Comfy на украинском рынке.

Геннадий Вербиленко имеет многолетний опыт управления розничным бизнесом, глубокую экспертизу в коммерческом деле и стратегическом развитии. Он присоединился к команде в 2005 году. В разные годы занимал должность генерального директора компании и входил в состав совещательного совета компании, где активно участвовал в формировании и сопровождении выполнения коммерческой стратегии компании, а также реализации ключевых стратегических инициатив. Геннадий Вербиленко является миноритарным акционером компании.

Фото 3 — Сеть Comfy назначила нового CEO: что известно
Фото: Геннадий Вербиленко

Ранее на должность директора по стратегическому развитию и управлению доходностью CRO (Chief Revenue Officer) Comfy была назначена Елена Мелещенко, а финансовую дирекцию возглавила Анна Демченко.

Автор:
Светлана Манько