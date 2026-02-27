"Киевстар" приобрел регионального интернет-провайдера Shtorm: что известно о сделке

Украинский мобильный оператор Киевстар приобрел регионального интернет-провайдера ООО "Исп Шторм" (Shtorm), обслуживающего более 50 тыс. абонентов в Кировоградской области. Компания планирует расширить спектр телеком- и цифровых услуг для клиентов.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба компании.

"Киевстар" купил регионального провайдера

Национальный оператор электронных коммуникаций "Киевстар", входящий в Kyivstar Group Ltd (Nasdaq: KYIV; KYIVW) – первую украинскую компанию, акции которой торгуются на фондовой бирже Nasdaq в США, объявил о приобретении регионального интернет-провайдера ООО "Исп Шторм" (бренд Shtorm).

В компании отмечают, что соглашение направлено на усиление позиций "Киевстар" в сегменте фиксированной связи и отвечает стратегическим приоритетам развития цифровой инфраструктуры в Украине. Интеграция Shtorm позволит расширить географию покрытия, а также обеспечить клиентам более стабильный и надежный доступ в интернет, в частности, в регионах, которые сталкиваются с вызовами в энергосистеме.

СЕО "Киевстар" Александр Комаров отметил, что приобретение Shtorm является логичным шагом в реализации стратегии лидерства компании на рынке услуг фиксированной связи в Украине. По его словам, синергия команд и экспертизы двух компаний, а также инвестиционные возможности Киевстара позволят обеспечить клиентам качественно новый уровень сервиса - как в сфере телекоммуникаций, так и в доступе к цифровым продуктам компании.

Отдельно подчеркивается, что соглашение предусматривает сохранение команды провайдера. Работники Shtorm будут и дальше отвечать за обслуживание сети и поддержку абонентов в регионе. Штат компании насчитывает более 100 специалистов, среди которых инженеры, проектировщики, специалисты центров обслуживания и прочие профильные эксперты, которые усилят команду Киевстар.

Об интернет-провайдере Shtorm

Интернет-провайдер Shtorm работает в Кировоградской области, обеспечивая покрытие в городах Кропивницкий и Александрия, а также в 132 близлежащих населенных пунктах. Компания располагает развитой телекоммуникационной инфраструктурой и использует технологии PON, FTTB и WiMAX. В настоящее время Shtorm обслуживает более 50 тысяч абонентов.

Согласно с данными ресурса YouControl, выручка ООО "Исп Шторм" за 9 месяцев этого года выросла в 4,7 раза по сравнению с 9 месяцами 2024 года – до 94,86 млн грн., а чистая прибыль подскочила в 17 раз – до 30,39 млн грн.

Бенефициарами компании с уставным капиталом 4,5 млн грн на паритетных началах были Виталий Олейник и Юлия Макаренко, но владельцем в реестре уже указан "Киевстар".

О "Киевстаре"

"Киевстар" - ведущий оператор электронных коммуникаций Украины. По состоянию на 30 сентября 2025 года компания обслуживала около 22,5 млн абонентов мобильной связи и более 1,2 млн пользователей услуг фиксированного интернета.

"Киевстар" предоставляет телекоммуникационные и цифровые сервисы с использованием широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, в том числе 4G, решений на базе Big Data, облачных сервисов, инструментов киберзащиты, цифрового телевидения и других инновационных продуктов.

Компания активно развивает современные телекоммуникационные технологии в Украине. Совместно с группой VEON "Киевстар" планирует инвестировать в развитие отрасли около 1 млрд долл. в 2023-2027 годах.

ЧАО "Киевстар" является дочерним предприятием Kyivstar Group Ltd (Nasdaq: KYIV; KYIVW) - первой украинской компании, акции которой котируются на американской фондовой бирже Nasdaq.

"Киевстар" работает на украинском рынке уже 28 лет.