"Київстар" придбав регіонального інтернет-провайдера Shtorm: що відомо про угоду

Український мобільний оператор “Київстар” придбав регіонального інтернет-провайдера ТОВ “Ісп Шторм” (Shtorm), який обслуговує понад 50 тис. абонентів у Кіровоградській області. Компанія планує розширити спектр телеком- та цифрових послуг для клієнтів.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба компанії.

Національний оператор електронних комунікацій "Київстар", що входить до Kyivstar Group Ltd (Nasdaq: KYIV; KYIVW) - першої української компанії, акції якої торгуються на фондовій біржі Nasdaq у США, оголосив про придбання регіонального інтернет-провайдера ТОВ "Ісп Шторм" (бренд Shtorm).

У компанії зазначають, що угода спрямована на посилення позицій "Київстар" у сегменті фіксованого зв’язку та відповідає стратегічним пріоритетам розвитку цифрової інфраструктури в Україні. Інтеграція Shtorm дозволить розширити географію покриття, а також забезпечити клієнтам стабільніший і надійніший доступ до інтернету, зокрема в регіонах, які стикаються з викликами в енергосистемі.

СЕО "Київстар" Олександр Комаров зазначив, що придбання Shtorm є логічним кроком у реалізації стратегії лідерства компанії на ринку послуг фіксованого зв’язку в Україні. За його словами, синергія команд та експертизи двох компаній, а також інвестиційні можливості Київстар дозволять забезпечити клієнтам якісно новий рівень сервісу - як у сфері телекомунікацій, так і в доступі до цифрових продуктів компанії.

Окремо наголошується, що угода передбачає збереження команди провайдера. Працівники Shtorm і надалі відповідатимуть за обслуговування мережі та підтримку абонентів у регіоні. Штат компанії налічує понад 100 фахівців, серед яких інженери, проєктувальники, спеціалісти центрів обслуговування та інші профільні експерти, які посилять команду Київстар.

Про інтернет-провайдер Shtorm

Інтернет-провайдер Shtorm працює у Кіровоградській області, забезпечуючи покриття в містах Кропивницький і Олександрія, а також у 132 прилеглих населених пунктах. Компанія має розвинену телекомунікаційну інфраструктуру та використовує технології PON, FTTB і WiMAX. Наразі Shtorm обслуговує понад 50 тис. абонентів.

Згідно з даними ресурсу YouControl, виручка ТОВ "Ісп Шторм" за 9 місяців цього року зросла в 4,7 раза порівняно із 9 місяцями 2024 року – до 94,86 млн грн, а чистий прибуток підскочив у 17 разів – до 30,39 млн грн.

Бенефіціарами компанії зі статутним капіталом 4,5 млн грн на паритетних началах були Віталій Олійник та Юлія Макаренко, але власником в реєстрі вже вказаний "Київстар".

Про "Київстар"

"Київстар" провідний оператор електронних комунікацій України. Станом на 30 вересня 2025 року компанія обслуговувала близько 22,5 млн абонентів мобільного зв’язку та понад 1,2 млн користувачів послуг фіксованого інтернету.

"Київстар" надає телекомунікаційні та цифрові сервіси з використанням широкого спектра мобільних і фіксованих технологій, зокрема 4G, рішень на базі Big Data, хмарних сервісів, інструментів кіберзахисту, цифрового телебачення та інших інноваційних продуктів.

Компанія активно розвиває сучасні телекомунікаційні технології в Україні. Спільно з групою VEON "Київстар" планує інвестувати в розвиток галузі близько 1 млрд дол. у 2023–2027 роках.

ПрАТ "Київстар" є дочірнім підприємством Kyivstar Group Ltd (Nasdaq: KYIV; KYIVW) — першої української компанії, акції якої котируються на американській фондовій біржі Nasdaq.

"Київстар" працює на українському ринку вже 28 років.