Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,51

+0,06

EUR

43,85

-0,00

Наличный курс:

USD

41,89

41,85

EUR

44,38

44,21

Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
Сталеве серцекраїни

Сталеве серце

країни
Економическая ответственность:&nbsp;Топ налогоплательщиков 2024

Економическая ответственность: 

Топ налогоплательщиков 2024
Моя&nbsp;безбарьерность

Моя 

безбарьерность
Є сенс&nbsp;допомагати

Є сенс 

допомагати
Рейтинг найкращі роботодавці

Найкращі 

роботодавці
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов
Тип
Новости компаний
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

KIT Group поддержала 8th Ukrainian Investment Roadshow в Лондоне

KIT Group поддержала 8th Ukrainian Investment Roadshow в Лондоне

6 декабря 2024 г. в Лондоне состоялось ежегодное Ukrainian Investment Roadshow, традиционно собирающее ключевых международных инвесторов, представителей украинского бизнеса и финансовых институтов.

Стратегии роста от ПриватБанка, Atmosfera, ALVIVA GROUP, Bunny Academy и более 90 лидеров отрасли.
Киев, 12 декабря, офлайн
Забронировать участие

Форум прошел при поддержке British Chamber of Commerce, Европейской бизнес-ассоциации (EBA), AmCham, Piraeus Bank, ICU, а также других организаций и компаний. К числу партнеров присоединилась и KYТ Group в лице своего инвестиционного дивизиона KYT Invest, выделенного в отдельное бизнес-направление в текущем году в рамках стратегической трансформации группы.

В программе выступлений на 8th Ukrainian Investment Roadshow в Лондоне приняли участие спикеры от ведущих украинских инвестиционных компаний, таких как Dragon Capital, Horizon Capital и Concorde Capital, и крупнейших компаний Украины, а также представители Международной финансовой корпорации группы Всемирного банка, Международного инвестиционного банка Morgan Stanley и Лондонской фондовой биржи.

Фото 2 — KIT Group поддержала 8th Ukrainian Investment Roadshow в Лондоне

Событие стало платформой для объявления масштабных инвестиций в восстановление и развитие Украины, и именно на этом мероприятии прозвучало историческое объявление от имени Правления Европейского банка реконструкции и развития (EBRD) о крупнейшей в истории Украины инвестиции – свыше €1,3 млрд.

Для КИТ Group и ее инвестиционного подразделения KYT Invest поддержка мероприятий такого уровня и направления стала логическим продолжением усилий компании по развитию экономического потенциала Украины, ведь компания стремится содействовать созданию прозрачной финансовой среды, развитию инвестиционной деятельности для стимулирования украинской экономики.