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КИТ Group: Создание крипторезерва США ускорит глобальную легализацию цифровых активов
После того как Дональд Трамп подписал указ о создании "стратегического биткоин-резерва" США, в криптосообществе снова заговорили о новом этапе интеграции цифровых активов в глобальную экономику.
Однако, как отмечают эксперты одного из крупнейших украинских операторов валютного рынка КИТ Group, громкие заявления – это еще не реальная стратегия, а сам резерв пока остается вещью в себе, без прямой связи с рынком и влияния на него.
"Пока не изменится модель наполнения этого резерва, факт его наличия не будет иметь прямого влияния на рынок криптовалют, ведь стратегический крипторезерв США не будет пополняться активами с рынка", – цитирует их в криптообзоре PaySpace Magazine.
Эксперты провели параллель с золотом как классическим резервным активом: распродажи либо скупка его государствами для резервов могут оказывать существенное влияние на рыночную стоимость. В случае же криптовалют американский стратегический резерв – это вещь в себе.
Впрочем, по их словам, запуск государственного крипторезерва США может изменить восприятие крипты на глобальном уровне. Именно с этим связан резкий скачок и последующий откат стоимости ключевых монет, который аналитики назвали "уроком для инвесторов": на хайпе можно заработать, но строить стратегии исключительно на политических заявлениях – опасно.
Эксперты КИТ Group подчеркивают: основное значение крипторезерва – его положительное влияние на развитие регулирования. Массив активов в собственности государства заставит США выстроить четкие правила игры: снять лишние запреты, упростить процедуры, сформировать инфраструктуру оборота криптоактивов.
"Появление в США госрезерва криптовалют, каким бы он ни был на старте, заставит государственную машину двигаться в сторону нормирования законодательства и операций в криптосфере. Крипта не золото, которое можно сложить кучами под охраной в Форт-Ноксе. Она имеет принципиально иную нематериальную форму и природу, поэтому ее хранение и оборот нуждаются в развитой технической и рыночной инфраструктуре", – объяснили неотвратимость развития регулирования и за ним самого крипторынка эксперты КИТ Group.
По их мнению, главным драйвером глобального роста рынка крипты станет не столько появление резерва, сколько его следствие – развитие регуляторной среды. Именно в этой сфере, а не в хайповых заявлениях политиков, рынок должен искать ключевые инвестиционные сигналы.
Так, SEC США уже сделала важный шаг в развитии крипты– позволила фондам-тяжеловесам, инвестирующим в биткоин, таким как BlackRock, Fidelity и более мелким, начать торги, после чего эта криптовалюта начала стремительно дорожать. После этого регулятор национальных банков США снял ограничения на их взаимодействие с криптоактивами и устранил барьер – необходимость предварительного согласования операций с криптоактивами и/или криптовалютами.
В то же время эксперты отмечают, что наибольшие перспективы роста имеют именно те активы, которые находятся в фокусе американских финансовых гигантов: DOGE, DOT, LINK, BONK, LTC, HBAR, TRUMP, MELANIA, AVAX, XRP, ADA, SOL, ETH, BTC. Некоторые криптовалюты становятся основой для новых инфраструктурных решений в США – от смарт-контрактов до правительственных реестров. Благодаря быстрому развитию и либерализации американского регулирования дополнительный импульс для роста могут получить криптовалюты Made in USA, то есть те, которые появились и тесно связаны с США и даже с представителями новой администрации. Их поддержка или хотя бы толерантностьвластей создает предпосылки для роста.
Относительно будущего рынка специалисты КИТ Groupоптимистичны: крипта уже интегрирована в мировую финансовую систему, а государства должны догонять регуляторное оформление этой реальности. И несмотря на риски, связанные с новыми токенами, хайпом и спекуляциями, массовое распространение цифровых активов неизбежно.