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КИТ Group: Створення крипторезерву США прискорить глобальну легалізацію цифрових активів
Після того як Дональд Трамп підписав указ про створення "стратегічного біткоїн-резерву" США, у криптоспільнотізнову заговорили про новий етап інтеграції цифрових активів у глобальну економіку.
Однак, як наголошують експерти одного з найбільших українських операторів валютного ринку КИТ Group, гучні заяви – це ще не реальна стратегія, а сам резерв поки що залишається річчю в собі, без прямого зв’язку з ринком і впливу на нього.
"Поки не зміниться модель наповнення цього резерву, факт його наявності не матиме прямого впливу на ринок криптовалют, адже стратегічний крипторезерв США не поповнюватиметься активами з ринку", – цитує їх у криптоогляді PaySpace Magazine.
Експерти провели паралель із золотом як класичним резервним активом: розпродажі чи скупка його державами для резервів можуть суттєво впливати на ринкову вартість. У випадку ж криптовалют американський стратегічний резерв наразі – це річ у собі.
Утім, за їхніми словами, запуск державного крипторезервуСША може змінити сприйняття крипти на глобальному рівні. Саме з цим пов’язаний різкий стрибок і подальший відкат вартості ключових монет, який аналітики назвали "уроком для інвесторів": на хайпі можна заробити, але будувати стратегії винятково на політичних заявах – небезпечно.
Експерти КИТ Group підкреслюють: основне значення крипторезерву – його позитивний вплив на розвиток регулювання. Масив активів у власності держави змусить США вибудувати чіткі правила гри: зняти зайві заборони, спростити процедури, сформувати інфраструктуру обігукриптоактивів.
"Поява у США держрезерву криптовалют, яким би він не був на старті, змусить державну машину рухатись в бік унормування законодавства й операцій у криптосфері. Крипта не золото, яке можна скласти купами під охороною у Форт-Ноксі. Вона має принципово іншу нематеріальну форму та природу, тому її зберігання й обіг потребують розвиненої технічної та ринкової інфраструктури", – пояснили невідворотність розвитку регулювання та за ним самого крипторинку експерти КИТ Group.
На їхню думку, головним драйвером глобального зростання ринку крипти стане не так поява резерву, як його наслідок – розвиток регуляторного середовища. Саме у цій сфері, а не в хайпових заявах політиків, ринок має шукати ключові інвестиційні сигнали.
Так, SEC США вже зробила важливий крок у розвитку крипти – дозволила фондам-важковаговикам, які інвестують у біткоїн, таким як BlackRock, Fidelity та дрібнішим, розпочати торги, після чого ця криптовалютапочала стрімко дорожчати. Після цього регулятор національних банків США зняв обмеження на їхнювзаємодію з криптоактивами й усунув бар’єр – необхідність отримання попереднього погодження операційз криптоактивами та/або криптовалютами.
Водночас експерти зазначають, що найбільші перспективи зростання мають саме ті активи, які перебувають у фокусі американських фінансових гігантів: DOGE, DOT, LINK, BONK, LTC, HBAR, TRUMP, MELANIA, AVAX, XRP, ADA, SOL, ETH, BTC. Деякі криптовалюти стають основою для нових інфраструктурних рішень у США – від смарт-контрактів до урядових реєстрів. Завдяки швидкому розвитку та лібералізації американського регулювання додатковий імпульс до зростання можуть отримати криптовалюти Made in USA, тобто саме ті, які з’явились і тісно пов’язані зі США та навіть із представниками новоїадміністрації. Їх підтримка або хоча б толерування владою створює передумови для зростання.
Щодо майбутнього ринку фахівці КИТ Group оптимістичні: крипта вже інтегрована у світову фінансову систему, а держави мають наздоганяти регуляторне оформлення цієї реальності. І попри ризики, пов’язані з новими токенами, хайпом і спекуляціями, масове поширення цифрових активів неминуче.