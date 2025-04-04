КИТ Group: Створення крипторезерву США прискорить глобальну легалізацію цифрових активів

Після того як Дональд Трамп підписав указ про створення "стратегічного біткоїн-резерву" США, у криптоспільнотізнову заговорили про новий етап інтеграції цифрових активів у глобальну економіку.

Як забезпечити розвиток і стійкість компаній: досвід TERWIN, NOVUS, Arcelor Mittal, СК ІНГО та 40 інших провідних топменеджерів та державних діячів. 11 квітня на Business Wisdom Summit дізнайтесь, як бізнесу адаптуватися до нових регуляторних вимог, реагувати на зміни та залучати інвестиції у нинішніх умовах. Реальні кейси від лідерів українського бізнесу. Забронювати участь

Однак, як наголошують експерти одного з найбільших українських операторів валютного ринку КИТ Group, гучні заяви – це ще не реальна стратегія, а сам резерв поки що залишається річчю в собі, без прямого зв’язку з ринком і впливу на нього.

"Поки не зміниться модель наповнення цього резерву, факт його наявності не матиме прямого впливу на ринок криптовалют, адже стратегічний крипторезерв США не поповнюватиметься активами з ринку", – цитує їх у криптоогляді PaySpace Magazine.

Експерти провели паралель із золотом як класичним резервним активом: розпродажі чи скупка його державами для резервів можуть суттєво впливати на ринкову вартість. У випадку ж криптовалют американський стратегічний резерв наразі – це річ у собі.

Утім, за їхніми словами, запуск державного крипторезервуСША може змінити сприйняття крипти на глобальному рівні. Саме з цим пов’язаний різкий стрибок і подальший відкат вартості ключових монет, який аналітики назвали "уроком для інвесторів": на хайпі можна заробити, але будувати стратегії винятково на політичних заявах – небезпечно.

Експерти КИТ Group підкреслюють: основне значення крипторезерву – його позитивний вплив на розвиток регулювання. Масив активів у власності держави змусить США вибудувати чіткі правила гри: зняти зайві заборони, спростити процедури, сформувати інфраструктуру обігукриптоактивів.

"Поява у США держрезерву криптовалют, яким би він не був на старті, змусить державну машину рухатись в бік унормування законодавства й операцій у криптосфері. Крипта не золото, яке можна скласти купами під охороною у Форт-Ноксі. Вона має принципово іншу нематеріальну форму та природу, тому її зберігання й обіг потребують розвиненої технічної та ринкової інфраструктури", – пояснили невідворотність розвитку регулювання та за ним самого крипторинку експерти КИТ Group.

На їхню думку, головним драйвером глобального зростання ринку крипти стане не так поява резерву, як його наслідок – розвиток регуляторного середовища. Саме у цій сфері, а не в хайпових заявах політиків, ринок має шукати ключові інвестиційні сигнали.

Так, SEC США вже зробила важливий крок у розвитку крипти – дозволила фондам-важковаговикам, які інвестують у біткоїн, таким як BlackRock, Fidelity та дрібнішим, розпочати торги, після чого ця криптовалютапочала стрімко дорожчати. Після цього регулятор національних банків США зняв обмеження на їхнювзаємодію з криптоактивами й усунув бар’єр – необхідність отримання попереднього погодження операційз криптоактивами та/або криптовалютами.

Водночас експерти зазначають, що найбільші перспективи зростання мають саме ті активи, які перебувають у фокусі американських фінансових гігантів: DOGE, DOT, LINK, BONK, LTC, HBAR, TRUMP, MELANIA, AVAX, XRP, ADA, SOL, ETH, BTC. Деякі криптовалюти стають основою для нових інфраструктурних рішень у США – від смарт-контрактів до урядових реєстрів. Завдяки швидкому розвитку та лібералізації американського регулювання додатковий імпульс до зростання можуть отримати криптовалюти Made in USA, тобто саме ті, які з’явились і тісно пов’язані зі США та навіть із представниками новоїадміністрації. Їх підтримка або хоча б толерування владою створює передумови для зростання.

Щодо майбутнього ринку фахівці КИТ Group оптимістичні: крипта вже інтегрована у світову фінансову систему, а держави мають наздоганяти регуляторне оформлення цієї реальності. І попри ризики, пов’язані з новими токенами, хайпом і спекуляціями, масове поширення цифрових активів неминуче.