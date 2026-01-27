Запланована подія 2

Китай запустил крупнейшую в мире электростанцию на сжатом воздухе

лампа
Электростанция позволяет покрывать годовые потребности около 600 тыс. домохозяйств. / Depositphotos

Китай ввел в эксплуатацию крупнейшую в мире электростанцию на сжатом воздухе, способную обеспечивать годовые потребности около 600 тыс. домохозяйств

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Bloomberg.

По информации компании Harbin Electric Corp., участвовавшей в реализации проекта, станция имеет емкость хранилища 2400 МВтч и способна генерировать до 600 МВт электроэнергии, что позволяет покрывать годовые потребности примерно 600 тыс. домохозяйств.

Электростанции на сжатом воздухе

Bloomberg отмечает, что электростанции на сжатом воздухе считаются одним из наиболее экономически эффективных решений для долгосрочного хранения энергии.

Принцип их работы состоит в закачивании сжатого воздуха в подземные хранилища в периоды низкого спроса, после чего воздух высвобождается для вращения турбин и производства электроэнергии в часы пиковой нагрузки.

Также сектор скопления энергии в Китае стремительно растет на фоне стремительного развития возобновляемой энергетики. Правительство КНР планирует к 2027 году довести новые мощности энергохранилищ до более чем 180 гигаватт, что стимулирует развитие как аккумуляторных батарей, так и альтернативных технологий, в том числе систем на сжатом воздухе.

Ранее министр энергетики Денис Шмигаль заявил, что в Украине не осталось ни одной электростанции, которая бы за время войны не испытала российские удары.

Автор:
Светлана Манько