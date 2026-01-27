Запланована подія 2

Китай запустив найбільшу у світі електростанцію на стисненому повітрі

лампа
Електростанція дозволяє покривати річні потреби приблизно 600 тис. домогосподарств. / Depositphotos

Китай ввів в експлуатацію найбільшу у світі електростанцію на стисненому повітрі, яка здатна забезпечувати річні потреби близько 600 тис. домогосподарств

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Bloomberg.

За інформацією компанії Harbin Electric Corp., яка брала участь у реалізації проєкту, станція має ємність сховища 2400 МВт·год та здатна генерувати до 600 МВт електроенергії, що дозволяє покривати річні потреби приблизно 600 тис. домогосподарств.

Електростанції на стисненому повітрі

Bloomberg зауважує, що електростанції на стисненому повітрі вважаються одним із найбільш економічно ефективних рішень для довгострокового зберігання енергії.

Принцип їхньої роботи полягає у закачуванні стисненого повітря в підземні сховища в періоди низького попиту, після чого повітря вивільняється для обертання турбін і виробництва електроенергії у години пікового навантаження.

Також сектор накопичення енергії в Китаї стрімко зростає на тлі швидкого розвитку відновлюваної енергетики. Уряд КНР планує до 2027 року довести нові потужності енергосховищ до понад 180 гігават, що стимулює розвиток як акумуляторних батарей, так і альтернативних технологій, зокрема систем на стисненому повітрі.

Раніше міністр енергетики Денис Шмигаль заявив, що в Україні не залишилося жодної електростанції, яка б за час війни не зазнала російських ударів.

Автор:
Світлана Манько