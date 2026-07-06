Китайская Chery перебрала под свой контроль бывший автомобильный завод Nissan

Китайская компания Chery официально перебрала под свой контроль автомобильный завод Nissan в Южно-Африканской Республике в рамках соглашения, анонсированного в январе. Руководство компании заявило о намерении инвестировать миллионы долларов в модернизацию и установку нового оборудования перед запуском производства автомобилей в середине 2027 года.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Reuters.

В Chery отметили, что стремятся превратить Южную Африку в свой африканский хаб для производства, экспорта, научно-исследовательских разработок и региональных операций.

Крупнейший экспортер автомобилей из Китая обязался сохранить все 692 рабочих места на предприятии. Всего проект должен создать около 3000 прямых и опосредованных рабочих мест в производстве и цепях снабжения.

Планы производства и экспансия на рынке

На фоне усиливающейся конкуренции и избыточных мощностей на внутреннем рынке китайские автопроизводители ускоряют экспансию за границу. Вице-президент Chery Auto Чарли Чжан заявил, что долгосрочной целью компании является превышение показателя в 100 000 проданных авто в год в ЮАР.

Сначала завод будут использовать для производства таких моделей:

Внедорожники серии Jetour T (включая T1);

Внедорожники Jaecoo J5 (выпускаются как в версии с двигателем внутреннего сгорания, так и как электромобиль/NEV);

Внедорожники Chery Tiggo 4.

В ходе этапа наращивания мощностей в третьем и четвертом кварталах 2027 года компания планирует выпустить 15 000 автомобилей. Китайский автопроизводитель уже запустил программу по достижению 40% локализации производства на начальном этапе и проводит аудит поставщиков. Кроме того, компания планирует привлечь поставщиков из Китая, в частности, для компонентов к электрическим и интеллектуальным моделям.

Напомним, ранее сообщалось, что Nissan планирует выпускать китайские автомобили Chery на своем заводе в Британии. Японский автопроизводитель Nissan Motor Co. изучает возможность совместного использования завода в Сандерленде с китайской компанией Chery Automobile Co.