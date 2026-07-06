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Китайская Chery перебрала под свой контроль бывший автомобильный завод Nissan

Nissan
Китайская Chery перебрала под свой контроль бывший автомобильный завод Nissan

Китайская компания Chery официально перебрала под свой контроль автомобильный завод Nissan в Южно-Африканской Республике в рамках соглашения, анонсированного в январе. Руководство компании заявило о намерении инвестировать миллионы долларов в модернизацию и установку нового оборудования перед запуском производства автомобилей в середине 2027 года.

 

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Reuters.

В Chery отметили, что стремятся превратить Южную Африку в свой африканский хаб для производства, экспорта, научно-исследовательских разработок и региональных операций.

Крупнейший экспортер автомобилей из Китая обязался сохранить все 692 рабочих места на предприятии. Всего проект должен создать около 3000 прямых и опосредованных рабочих мест в производстве и цепях снабжения.

Планы производства и экспансия на рынке

На фоне усиливающейся конкуренции и избыточных мощностей на внутреннем рынке китайские автопроизводители ускоряют экспансию за границу. Вице-президент Chery Auto Чарли Чжан заявил, что долгосрочной целью компании является превышение показателя в 100 000 проданных авто в год в ЮАР.

Сначала завод будут использовать для производства таких моделей:

  • Внедорожники серии Jetour T (включая T1);
  • Внедорожники Jaecoo J5 (выпускаются как в версии с двигателем внутреннего сгорания, так и как электромобиль/NEV);
  • Внедорожники Chery Tiggo 4.

В ходе этапа наращивания мощностей в третьем и четвертом кварталах 2027 года компания планирует выпустить 15 000 автомобилей. Китайский автопроизводитель уже запустил программу по достижению 40% локализации производства на начальном этапе и проводит аудит поставщиков. Кроме того, компания планирует привлечь поставщиков из Китая, в частности, для компонентов к электрическим и интеллектуальным моделям.

Напомним, ранее сообщалось, что Nissan планирует выпускать китайские автомобили Chery на своем заводе в Британии. Японский автопроизводитель Nissan Motor Co. изучает возможность совместного использования завода в Сандерленде с китайской компанией Chery Automobile Co.

Автор:
Максим Кольц