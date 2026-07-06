Китайська Chery перебрала під свій контроль колишній автомобільний завод Nissan

Китайська компанія Chery офіційно перебрала під свій контроль автомобільний завод Nissan у Південно-Африканській Республіці в межах угоди, анонсованої у січні. Керівництво компанії заявило про намір інвестувати мільйони доларів у модернізацію та встановлення нового обладнання перед запуском виробництва автомобілів у середині 2027 року.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані Reuters.

У Chery зазначили, що прагнуть перетворити Південну Африку на свій африканський хаб для виробництва, експорту, науково-дослідних розробок та регіональних операцій.

Найбільший експортер автомобілів з Китаю зобов'язався зберегти всі 692 робочі місця на підприємстві. Загалом проєкт має створити близько 3 000 прямих та опосередкованих робочих місць у виробництві й ланцюгах постачання.

Плани виробництва та експансія на ринку

На тлі посилення конкуренції та надлишкових потужностей на внутрішньому ринку китайські автовиробники прискорюють експансію за кордон. Віцепрезидент Chery Auto Чарлі Чжан заявив, що довгостроковою ціллю компанії є перевищення показника у 100 000 проданих авто на рік у ПАР.

Спочатку завод використовуватимуть для виробництва таких моделей:

Позашляховики серії Jetour T (включаючи T1);

Позашляховики Jaecoo J5 (випускатимуться як у версії з двигуном внутрішнього згоряння, так і як електромобіль/NEV);

Позашляховики Chery Tiggo 4.

Під час етапу нарощування потужностей у третьому та четвертому кварталах 2027 року компанія планує випустити 15 000 автомобілів. Китайський автовиробник уже запустив програму для досягнення 40% локалізації виробництва на початковому етапі та проводить аудит постачальників. Крім того, компанія планує залучити постачальників з Китаю, зокрема для компонентів до електричних та інтелектуальних моделей.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Nissan планує випускати китайські авто Chery на своєму заводі у Британії. Японський автовиробник Nissan Motor Co. вивчає можливість спільного використання свого заводу в Сандерленді з китайською компанією Chery Automobile Co.