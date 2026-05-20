Китайский автогигант Chery намерен выйти на автомобильный рынок США

Китайский автогигант Chery намерен выйти на автомобильный рынок США / Depositphotos

Крупнейший китайский экспортер автомобилей, компания Chery, рассматривает возможность выхода на рынок США. В настоящее время автопроизводитель подробно изучает и анализирует ситуацию, однако конкретные сроки старта продаж пока не называет.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Reuters.

По словам директора Chery International, компания планирует начать продажи в США, поскольку этот авторынок огромный. Однако выход на него состоится только в благоприятных условиях и будет зависеть от готовности самого бренда и государственной политики обеих стран.

Почему для китайских авто США закрыты

Американский рынок является желанной, но крайне сложной целью для автопрома КНР из-за жестких барьеров:

  • Пошлина Трампа: президент США Дональд Трамп ввел 100% пошлины на электромобили китайского производства. Хотя он намекал, что открытый для автопроизводителей из КНР, если те будут строить заводы непосредственно в Штатах, американские профильные ассоциации и законодатели требуют вообще не пускать китайские компании в страну.
  • Технологические запреты: США ограничивают использование китайских технологий для "подключенных автомобилей" из-за угроз нацбезопасности.

Поэтому Chery и другие автогиганты из Китая сейчас фокусируются на Европе, Латинской Америке, Ближнем Востоке и Юго-Восточной Азии. Кроме того, они активно развивают бизнес в Мексике, которая рассматривается как плацдарм для дальнейшего доступа в Северную Америку.

Для сравнения лидер рынка электрокаров КНР, компания BYD, продает в США только электробусы и не планирует выходить с легковыми авто. В то же время технологический гигант Xiaomi вообще отказался от американского рынка.

Напомним, продажи электромобилей в Европе выросли на треть из-за войны в Иране. Стремительное подорожание традиционного горючего из-за конфликта на Ближнем Востоке спровоцировало рекордный спрос на электрокары в ЕС, чем активно пытаются воспользоваться китайские бренды, открывая там свои конструкторские бюро и покупая доли в европейских заводах.

Автор:
Максим Кольц