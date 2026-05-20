Китайський автогігант Chery планує вийти на автомобільний ринок США

Китайський автогігант Chery планує вийти на автомобільний ринок США / Depositphotos

Найбільший китайський експортер автомобілів, компанія Chery, розглядає можливість виходу на ринок США. Наразі автовиробник детально вивчає та аналізує ситуацію, проте конкретних термінів старту продажів поки не називає.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на Reuters.

За словами директора Chery International, компанія планує почати продажі в США, оскільки цей авторинок є величезним. Проте вихід на нього відбудеться лише за сприятливих умов і залежатиме від готовності самого бренду та державної політики обох країн.

Чому для китайських авто США закриті

Американський ринок є бажаною, але вкрай складною ціллю для автопрому КНР через жорсткі бар'єри:

  • Мита Трампа: президент США Дональд Трамп запровадив 100% мита на електромобілі китайського виробництва. Хоча він натякав, що відкритий для автовиробників з КНР, якщо ті будуватимуть заводи безпосередньо в Штатах, американські профільні асоціації та законодавці вимагають взагалі не пускати китайські компанії в країну.
  • Технологічні заборони: США обмежують використання китайських технологій для "підключених автомобілів" через загрози нацбезпеці.

Через це Chery та інші автогіганти з Китаю наразі фокусуються на Європі, Латинській Америці, Близькому Сході та Південно-Східній Азії. Окрім того, вони активно розвивають бізнес у Мексиці, яка розглядається як плацдарм для подальшого доступу до Північної Америки.

Для порівняння, лідер ринку електрокарів КНР, компанія BYD, продає в США лише електробуси й не планує виходити з легковими авто. Натомість технологічний гігант Xiaomi взагалі відмовився від американського ринку.

Нагадаємо, продажі електромобілів у Європі зросли на третину через війну в Ірані. Стрімке подорожчання традиційного пального через конфлікт на Близькому Сході спровокувало рекордний попит на електрокари в ЄС, чим активно намагаються скористатися китайські бренди, відкриваючи там свої конструкторські бюро та купуючи частки у європейських заводах.

Автор:
Максим Кольц