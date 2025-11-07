Китайский экспорт рухнул до самого низкого уровня с февраля из-за тарифов США

Экспорт Китая неожиданно сократился в октябре, что явилось резким напоминанием о критической зависимости производственного гиганта от американского потребительского спроса.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters.

Это произошло после нескольких месяцев активного предварительного заказа товаров со стороны США, готовившихся к возможному возобновлению тарифной политики президента Дональда Трампа.

Обнародованные в пятницу данные таможенной службы показали, что экспорт Китая упал на 1,1% в октябре 2025 года. Это самый плохой показатель с февраля. Падение стало неожиданностью для рынка, поскольку опрос Reuters прогнозировал рост на 3,0% после сентябрьского роста на 8,3%.

Зависимость от американского рынка

Как отмечает Reuters, сокращение экспорта подчеркивает, что, несмотря на усилия Китая по диверсификации своих торговых рынков, Соединенные Штаты остаются незаменимым партнером.

Китайская экономика, будучи второй по величине в мире, упорно стремилась укрепить торговые связи с Юго-Восточной Азией и Европейским Союзом. Однако ни одна другая страна не приближается к годовому объему продаж товаров в США, превышающем 400 миллиардов долларов.

Экономисты подсчитали, что потери, связанные с торговой напряженностью, сократили рост экспорта Китая примерно на 2 процентных пункта, что эквивалентно примерно 0,3% ВВП.

Напомним, 30 октября президент США Дональд Трамп провел встречу с лидером Китая Си Цзиньпином в южнокорейском городе Пусан, в ходе которой объявили о новом торговом соглашении. Она предполагает понижение тарифов на китайский импорт в обмен на ряд значительных уступок со стороны Пекина.

Общие пошлины на китайские товары, введенные в ходе торговой войны с США, будут снижены с 57 до 47%.