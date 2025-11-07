Запланована подія 2

Новини
Дата публікації
Китайський експорт обвалився до найнижчого рівня з лютого через тарифи США

Китайський експорт
Експорт Китаю різко знизився / Depositphotos

Експорт Китаю несподівано скоротився у жовтні, що стало різким нагадуванням про критичну залежність виробничого гіганта від американського споживчого попиту.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters.

Це відбулося після кількох місяців активного попереднього замовлення товарів з боку США, які готувалися до можливого відновлення тарифної політики президента Дональда Трампа.

Опубліковані у п’ятницю дані митної служби показали, що експорт Китаю впав на 1,1% у жовтні 2025 року. Це найгірший показник з лютого. Падіння стало несподіванкою для ринку, оскільки опитування Reuters прогнозувало зростання на 3,0%, після вересневого зростання на 8,3%.

Залежність від американського ринку

Як зазначає Reuters, скорочення експорту підкреслює, що, попри зусилля Китаю щодо диверсифікації своїх торговельних ринків, Сполучені Штати залишаються незамінним партнером.

Китайська економіка, будучи другою за величиною у світі, наполегливо прагнула зміцнити торговельні зв'язки з Південно-Східною Азією та Європейським Союзом. Однак жодна інша країна не наближається до річного обсягу продажів товарів у США, який перевищує 400 мільярдів доларів.

Економісти підрахували, що втрати, пов'язані з торговельною напруженістю, скоротили зростання експорту Китаю приблизно на 2 відсоткові пункти, що еквівалентно приблизно 0,3% ВВП.

Нагадаємо, 30 жовтня президент США Дональд Трамп провів зустріч із лідером Китаю Сі Цзіньпіном  у південнокорейському місті Пусан, під час якої оголосили про нову торговельну угоду. Вона передбачає зниження тарифів на китайський імпорт в обмін на низку значних поступок з боку Пекіна.

Загальні мита на китайські товари, запроваджені під час торгової війни зі США, будуть знижені із 57% до 47%. 

Автор:
Тетяна Бесараб