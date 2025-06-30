- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Кличко отстранил Поворозника за празднование в день траура в Киеве: инициирует расследование
Мэр Киева Виталий Кличко отстранил своего первого заместителя Николая Поворозника с должности и инициирует служебное расследование по празднованию дня рождения в день траура по погибшим в результате российской атаки.
Как пишет Delo.ua, об этом Кличко сообщил в Телеграмм.
По его словам, он подписал решение депутатов Киевского городского совета относительно первого заместителя главы КГГА Николая Поворозника, которому выразили недоверие.
В то же время Кличко настаивает на действиях в рамках закона.
"Но хочу подчеркнуть, что все мы должны действовать согласно закону. Механизм назначения и увольнения первого заместителя председателя КГГА четко урегулирован законом Украины. И как бы кто-то меня ни подбивал его нарушить, я этого не буду делать", — отмечает Кличко.
Он утверждает, что покрывать никого не будет.
"Поэтому мною принято решение о проведении служебного расследования по факту якобы какого-то "празднования". К расследованию будут вовлечены инициаторы данного решения депутатов Киевсовета. По результатам служебного расследования должно быть принято законное решение!", — подчеркивает мэр столицы.
Он добавил, что на время расследования первый заместитель будет отстранен от исполнения обязанностей.
Поворозник занимал должность заместителя КГГА с 2017 года. Он координирует и контролирует ключевой департамент экономики и инвестиций, а также районные администрации столицы.
Празднование в день траура
25 апреля в Киеве объявили День траура после масштабного обстрела РФ, в результате которого в Святошинском районе столицы погибли 12 человек. В этот день Поровозник решил отпраздновать свой день рождения.
Празднования проходили в рабочее время на коммунальной территории Вышгородского Водоканала, который находится на берегу Киевского моря.
Ткаченко уволил Поворозника
Ранее начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко уволил Николая Поворозника с должности первого заместителя главы КМВА. В то же время, Поворозник остается заместителем городского головы Виталия Кличко.
Свое решение Ткаченко объяснил тем, что не раз Поворозник игнорировал его поручение.
"И наиболее важно. Господин Поворозник отвечает в КГГА за бюджетную сферу. Более 100 сообщений о нарушениях в закупках от БЭБ только 2024 год, 8 млрд грн – это к нему. Украдены почти 60 млн грн на услугах для тяжелобольных – это к нему", – убежден Ткаченко.