Кличко отстранил Поворозника за празднование в день траура в Киеве: инициирует расследование

Мэр Киева Виталий Кличко отстранил своего первого заместителя Николая Поворозника с должности и инициирует служебное расследование по празднованию дня рождения в день траура по погибшим в результате российской атаки.

Как пишет Delo.ua, об этом Кличко сообщил в Телеграмм.

По его словам, он подписал решение депутатов Киевского городского совета относительно первого заместителя главы КГГА Николая Поворозника, которому выразили недоверие.

В то же время Кличко настаивает на действиях в рамках закона.

"Но хочу подчеркнуть, что все мы должны действовать согласно закону. Механизм назначения и увольнения первого заместителя председателя КГГА четко урегулирован законом Украины. И как бы кто-то меня ни подбивал его нарушить, я этого не буду делать", — отмечает Кличко.

Он утверждает, что покрывать никого не будет.

"Поэтому мною принято решение о проведении служебного расследования по факту якобы какого-то "празднования". К расследованию будут вовлечены инициаторы данного решения депутатов Киевсовета. По результатам служебного расследования должно быть принято законное решение!", — подчеркивает мэр столицы.

Он добавил, что на время расследования первый заместитель будет отстранен от исполнения обязанностей.

Поворозник занимал должность заместителя КГГА с 2017 года. Он координирует и контролирует ключевой департамент экономики и инвестиций, а также районные администрации столицы.

Празднование в день траура

25 апреля в Киеве объявили День траура после масштабного обстрела РФ, в результате которого в Святошинском районе столицы погибли 12 человек. В этот день Поровозник решил отпраздновать свой день рождения.

Празднования проходили в рабочее время на коммунальной территории Вышгородского Водоканала, который находится на берегу Киевского моря.

Ткаченко уволил Поворозника

Ранее начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко уволил Николая Поворозника с должности первого заместителя главы КМВА. В то же время, Поворозник остается заместителем городского головы Виталия Кличко.

Свое решение Ткаченко объяснил тем, что не раз Поворозник игнорировал его поручение.

"И наиболее важно. Господин Поворозник отвечает в КГГА за бюджетную сферу. Более 100 сообщений о нарушениях в закупках от БЭБ только 2024 год, 8 млрд грн – это к нему. Украдены почти 60 млн грн на услугах для тяжелобольных – это к нему", – убежден Ткаченко.