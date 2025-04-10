Ткаченко звільнив Поворозника з посади першого заступника голови КМВА: що кажуть у Кличка

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко звільнив Миколу Поворозника з посади першого заступника голови КМВА. Водночас Поворозник залишається заступником міського голови Віталія Кличка.

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Про це повідомив сам Ткаченко.

"Прийняв рішення щодо Миколи Поворозника. З цього дня він більше не виконує обовʼязки першого заступника начальника Київської міської військової адміністрації", - написав він у своєму Telegram-каналі.

Своє рішення Ткаченко пояснив тим, що неодноразово Поворозник ігнорував його доручення.

"Зокрема, він проігнорував доручення щодо надання звіту з видачі та обліку перепусток для руху під час комендантської години. Також перший заступник, у віданні якого апарат Київської міської державної адміністрації (КМДА), на постійній основі створює несприятливі умови для роботи КМВА. Проєкти розпоряджень зависають. У нас чесний бізнес та багато підприємств не можуть отримати статус критично важливих, тому що в КМДА документи замість 10 днів зависають на місяць і більше. Чиновники самі так побудували систему, щоб це було майже неможливо зробити", - підкреслив Ткаченко

Він звинуватив посадовців КМДА у тому, що вони свідомо створюють перепони для роботи КМВА.

"І найбільш важливе. Пан Поворозник відповідає в КМДА за бюджетну сферу. Понад 100 повідомлень про порушення в закупівлях від БЕБ лише 2024 рік, 8 млрд грн - це до нього. Вкрадені майже 60 млн грн на послугах для тяжкохворих - це до нього", - переконаний Ткаченко.

Він офіційно пообіцяв звернутися до правоохоронців задля перевірки правопорушень.

Що кажуть у Кличка

Рішення голови КМВА не стосується штатної посади Миколи Поворозника як першого заступника голови Київської міської державної адміністрації, повідомили в КМДА.

Там пояснили, що Ткаченко скасував розпорядження колишнього начальника КМВА Миколи Жирнова.

"Йдеться про розпорядження щодо покладення виконання обовʼязків першого заступника голови військової адміністрації на Миколу Поворозника. Оскільки ця посада в КМВА на той час була вакантною", - пояснюють в КМДА.

Конфлікт Ткаченко та Кличко: двовладдя в Києві

Раніше Ткаченко ініціював ретельну перевірку та скасування незаконних реєстраційних дій відносно земельних ділянок у Києві, які незаконно виділяються під будівництво за “сірими схемами”.

Також Ткаченко ініціював створення робочої групи, яка має контролювати управління столичним бюджетом.

Своєю чергою, міський голова Києва Віталій Кличко публічно звернувся до президента Володимира Зеленського, звинувативши новопризначеного начальника КМВА Тимура Ткаченка в порушенні закону та спробі узурпувати владу в столиці.

Сам же Ткаченко вбачає причину конфлікту в тому, що мерія не займається своїми прямими обов'язками.