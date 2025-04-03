Київрада проголосувала за розширення повноважень мера: як відреагували в КМВА

3 квітня на пленарному засіданні п’ятої сесії Київської міської ради депутати проголосували за проєкт рішення, яке фактично підпорядковує Київську міську військову адміністрацію (КМВА) міському голові Віталію Кличку.

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Про це повідомляє "Сусупільне".

На початку березня цей проєкт рішення подав міський голова Віталій Кличко. Проєкт рішення сьогодні підтримали 62 депутати. Згідно з документом, реалізація повноважень КМВА тепер можлива лише після підпису мера. Під час виступу керівник апарату КМДА Дмитро Загуменний наголосив на необхідності дотримання Закону "Про місцеве самоврядування" навіть в умовах воєнного стану.

"У статті Закону про правовий режим воєнного стану передбачені функції, зокрема, військової адміністрації, питання здійснення заходів правового режиму воєнного стану, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, фортифікація, мобілізація. То дані функції жодним чином не будуть обмежені. Зараз стоїть питання щодо виконання закону про місцеве самоврядування", — зазначив чиновник.

Як відреагували фракції?

Проти прийняття рішення виступили депутати від фракції "Слуга народу". Зокрема Андрій Вітренко наголосив, що наразі законодавство про воєнний стан превалює над іншими законами, зокрема, і про місцева самоврядування.

На думку депутатки від фракції "Голос" Аліни Михайлової, Київрада проголосувала за фактичне підпорядкування Київської міської військової адміністрації Віталію Кличку. Тепер без його підпису не можна видавати розпорядження, зазначила вона.

Як на рішення відреагували в КМВА?

На рішення Київради відреагував керівник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко. Він заявив наступне: "Мер Києва проштовхує рішення, яке позбавляє Київську міську військову адміністрацію права видавати розпорядження — і передає це право собі, улюбленому. Віталій Володимирович, забрати повноваження в начальника військової адміністрації під час воєнного стану може тільки той, хто його туди призначив. А не той, хто забув, що Київ — це не приватна компанія".

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко оголосив про звільнення 7 високопосадовців КМДА, які фігурували у розслідуванні про земельну корупцію.