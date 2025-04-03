Киевсовет проголосовал за расширение полномочий мэра: как отреагировали в КМВА

3 апреля на пленарном заседании пятой сессии Киевского городского совета депутаты проголосовали за проект решения, фактически подчиняющего Киевскую городскую военную администрацию (КМВА) городскому голове Виталию Кличко.

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Об этом сообщает "Общественное".

В начале марта этот проект решения подал городской голова Виталий Кличко. Проект решения сегодня поддержали 62 депутата. Согласно документу, реализация полномочий КМВА теперь возможна только после подписи мэра. Во время выступления руководитель аппарата КГГА Дмитрий Загуменный отметил необходимость соблюдения Закона "О местном самоуправлении" даже в условиях военного положения.

"В статье Закона о правовом режиме военного положения предусмотрены функции, в частности, военной администрации, вопросы осуществления мер правового режима военного положения, ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, фортификация, мобилизация. Так данные функции никоим образом не будут ограничены. Сейчас стоит вопрос выполнения закона о местном самоуправлении", — отметил чиновник.

Как отреагировали фракции?

Против принятия решения выступили депутаты от фракции "Слуга народа". В частности, Андрей Витренко подчеркнул, что в настоящее время законодательство о военном положении превалирует над другими законами, в частности, и о местном самоуправлении.

По мнению депутата от фракции "Голос" Алины Михайловой, Киевсовет проголосовал за фактическое подчинение Киевской городской военной администрации Виталию Кличко. Теперь без его подписи нельзя разглашать, отметила она.

Как на решение отреагировали в КМВА?

На решение Киевсовета отреагировал руководитель Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко. Он заявил следующее: "Мэр Киева проталкивает решение, лишающее Киевскую городскую военную администрацию права выдавать распоряжения — и передает это право себе, любимому. Виталий Владимирович, забрать полномочия у начальника военной администрации во время военного положения может только тот, кто его туда назначил. А не тот, кто забыл, что Киев — это не частная компания".

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко объявил об увольнении 7 высокопоставленных должностных лиц КГГА, фигурировавших в расследовании о земельной коррупции.