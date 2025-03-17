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Ткаченко обвинил Кличко в росте тарифов на содержание домов в Киеве вдвое
Глава Киевской городской военной администрации (КМВА) Тимур Ткаченко пообещал отменить распоряжение о повышении тарифов на управление домами и провести новые конкурсы на исполнителей услуг по управлению многоквартирными домами.
Об этом Ткаченко написал в телеграмме.
"Городские власти решили, что киевляне должны платить вдвое больше за управление домами. Кто за это отвечает? Виталий Кличко – знает обо всем, ведь именно его заместитель это организовал. Но ничего не сделал, чтобы остановить аферу. Но, как всегда, прикрылись военными. Генерал Попко (тогда начальник КМВА) подписал распоряжение о проведении конкурса на управляющих домов в ноябре 2024 года", - отметил Ткаченко.
По его словам, вместо защиты киевлян городские власти принимают кулуарные решения, ложащиеся огромным бременем на каждую семью.
Ткаченко пообещал это упразднить и отменить это распоряжение. Он подчеркнул, что для этого есть все правовые основания.
Также глава КМВА рекомендовал районам аннулировать результаты конкурса.
Кроме того, Ткаченко сообщил, что обратится в Госаудитслужбу, чтобы проверить экономическую обоснованность тарифов.
"Прозрачно проведем новый конкурс, где киевляне будут знать, кто и за что отвечает", — подчеркнул глава КМВА.
Тарифы выросли вдвое
Заметим, 13 марта директор аналитико-исследовательского центра "Институт города" Александр Сергиенко в своей статье заявил, что тариф на управление жильем в столице вырос в два раза.
В начале года во всех районах Киева райгосадминистрации синхронно провели конкурсы на исполнителей услуг по управлению многоквартирными домами. Следствием этих конкурсов стало установление новых тарифов на управление жильем.
В соответствии с Законом Украины «Об особенностях осуществления права собственности в многоквартирном доме» № 417, управляющий многоквартирным домом (физическое лицо – предприниматель или юридическое лицо – субъект предпринимательской деятельности) по договору с совладельцами обеспечивает надлежащее содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома и придомовой территории и надлежащие условия проживания и удовлетворения.
Речь идет о:
- уборка помещений и территорий, санитарно-технические работы, обслуживание внутридомовых систем, содержание лифтов;
- покупку электроэнергии для функционирования общего имущества многоквартирного дома;
- текущий ремонт общего имущества;
- другие дополнительные услуги, которые могут заказать совладельцы.
Заметим, общий долг киевлян перед Киевтеплоэнерго составляет более 7 млрд грн. Долг за отопление составляет 4,3 млрд. грн., за горячую воду – 2,7 млрд. грн.
Уже 22% систематических должников, которым "Киевтеплоэнерго" насчитало пеню, частично или полностью уплатили свои долги.