Ткаченко звинуватив Кличка у зростанні тарифів на утримання будинків у Києві вдвічі

Голова Київської міської військової адміністрації (КМВА) Тимур Ткаченко пообіцяв скасувати розпорядження про підвищення тарифів на управління будинками та провести нові конкурси на виконавців послуг із управління багатоквартирними будинками.

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Про це Ткаченко написав у Телеграм.

"Міська влада вирішила, що кияни мають платити вдвічі більше за управління будинками. Хто за це відповідає? Віталій Кличко – знає про все, адже саме його заступник це організував. Але нічого не зробив, щоб зупинити аферу. Та, як завжди, прикрилися військовими. Генерал Попко (тоді начальник КМВА) – підписав розпорядження про проведення конкурсу на управителів будинків у листопаді 2024 року", - зауважив Ткаченко.

За його словами, замість захисту киян міська влада приймає кулуарні рішення, що лягають величезним тягарем на кожну сім’ю.

Ткаченко пообіцяв це скасувати і відмінити це розпорядження. Він підкреслив, що для цього є всі правові підстави.

Також очільник КМВА рекомендував районам анулювати результати конкурсу.

Крім того, Ткаченко повідомив, що звернеться до Держаудитслужби, щоб перевірити економічну обґрунтованість тарифів.

"Прозоро проведемо новий конкурс, де кияни знатимуть, хто і за що відповідає", - наголосив очільник КМВА.

Тарифи зросли вдвічі

Зауважимо, 13 березня директор аналітико-дослідницького центру «Інститут міста» Олександр Сергієнко у своїй статті заявив, що тариф на управління житлом у столиці зріс у два рази.

На початку року в усіх районах Києва райдержадміністрації синхронно провели конкурси на виконавців послуг із управління багатоквартирними будинками. Наслідком цих конкурсів стало встановлення нових тарифів на управління житлом.

Відповідно до Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку» № 417, управитель багатоквартирного будинку (фізична особа – підприємець або юридична особа – суб’єкт підприємницької діяльності) за договором із співвласниками забезпечує належне утримання та ремонт спільного майна багатоквартирного будинку і прибудинкової території й належні умови проживання і задоволення господарсько-побутових потреб.

Йдеться про:

прибирання приміщень і територій, санітарно-технічні роботи, обслуговування внутрішньобудинкових систем, утримання ліфтів;

купівлю електроенергії для функціонування спільного майна багатоквартирного будинку;

поточний ремонт спільного майна;

інші додаткові послуги, які можуть замовити співвласники.

Зауважимо, загальний борг киян перед “Київтеплоенерго” складає понад 7 млрд грн. Борг за опалення становить 4,3 млрд грн, за гарячу воду – 2,7 млрд грн.

Уже 22% систематичних боржників, яким "Київтеплоенерго" нарахувало пеню, частково чи повністю сплатили свої борги.