Депутати Київради підтримали відставку секретаря Бондаренка

Заступник міського голови Києва Володимир Бондаренко йде з посади секретаря Київради. 81 депутат підтримав його заяву про добровільне припинення повноважень.

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Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, під час таємного голосування депутати не підтримали можливе дострокове припинення повноважень секретаря Київради Володимира Бондаренка, яке було ініційоване очільником столиці. Тоді «за» проголосували лише 34 депутати.

Кличко уточнив, що попри те, що Бондаренко має статус свідка у справі про "земельну корупцію", його має бути звільнено з посади. Як зазначив мер, сам секретар подав заяву про відставку.

"Ми повинні визнавати і виправляти помилки. Сім чиновників звільнені через "земельну справу". Очищення міської влади триватиме", - наголосив Кличко.

Пізніше депутатка Київради Ксенія Семенова повідомила, що Київрада підтримала відставку Бондаренка за власним бажанням. За це рішення проголосував 81 депутат.

Нагадаємо, секретар Київської міської ради, заступник міського голови Києва Володимир Бондаренко написав заяву про відсторонення від обов'язків на період проведення досудового розслідування справи про земельну корупцію.

Земельні махінації у Києві

Раніше журналісти Bihus.Info отримали розсекречені прослуховування депутатів Київради, чиновників КМДА та інших учасників групи, що займалася земельною корупцією у столиці. Після цього глава Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко вимагав від Кличка негайно звільнити всіх причетних посадовців.

Також антикорупційні органи повідомили про масштабні обшуки з викриття злочинної організації, причетної до земельної корупції у Київраді та КМДА. Діяльність фігурантів справи була спрямована на захоплення цінних земель столиці та забезпечення повного контролю над процесом прийняття рішень щодо їхнього розподілу, а також включала зловживання в бюджетній сфері та низку інших правопорушень.

За даними слідства, протягом 2023-2024 років фігуранти справи незаконно вивели з власності територіальної громади Києва землю в центрі міста вартістю 11,6 мільйона гривень.

7 лютого Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав запобіжні заходи для підозрюваних у справі про заволодіння столичною землею. Зокрема, заступника голови КМДА Петра Оленича заарештували з можливістю внесення застави в розмірі 15 млн грн. Його обов’язки як заступника голови КМДА з питань цифровізації тимчасово виконує В'ячеслав Непоп.