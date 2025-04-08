Депутаты Киевсовета поддержали отставку секретаря Бондаренко

Заместитель городского головы Киева Владимир Бондаренко уходит с должности секретаря Киевсовета. 81 депутат поддержал его заявление о добровольном прекращении полномочий.

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Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, во время тайного голосования депутаты не поддержали возможное досрочное прекращение полномочий секретаря Киевсовета Владимира Бондаренко, инициированного главой столицы. Тогда за проголосовали только 34 депутата.

Кличко уточнил, что несмотря на то, что Бондаренко имеет статус свидетеля по делу о "земельной коррупции", он должен быть уволен с должности. Как отметил мэр, сам секретарь подал заявление об отставке.

"Мы должны признавать и исправлять ошибки. Семь чиновников уволены из-за "земельного дела". Очистка городских властей будет продолжаться", — подчеркнул Кличко.

Позже депутат Киевсовета Ксения Семенова сообщила, что Киевсовет поддержал отставку Бондаренко по собственному желанию. За это решение проголосовал 81 депутат.

Напомним, секретарь Киевского городского совета заместитель городского головы Киева Владимир Бондаренко написал заявление об отстранении от обязанностей на период проведения досудебного расследования дела о земельной коррупции.

Земельные махинации в Киеве

Ранее журналисты Bihus.Info получили рассекреченные прослушивания депутатов Киевсовета, чиновников КГГА и других участников группы, занимавшейся земельной коррупцией в столице. После этого глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко потребовал от Кличко немедленно уволить всех причастных должностных лиц.

Также антикоррупционные органы сообщили о масштабных обысках по разоблачению преступной организации, причастной к земельной коррупции в Киевсовете и КГГА. Деятельность фигурантов дела была направлена на захват ценных земель столицы и обеспечение полного контроля за процессом принятия решений по их распределению, а также включала злоупотребления в бюджетной сфере и ряд других правонарушений.

По данным следствия, в течение 2023-2024 годов фигуранты дела незаконно вывели из собственности территориального общества Киева землю в центре города стоимостью 11,6 миллиона гривен.

7 февраля Высший антикоррупционный суд (ВАКС) избрал меры пресечения для подозреваемых по делу о завладении столичной землей. В частности, заместитель главы КГГА Петр Оленич арестован с возможностью внесения залога в размере 15 млн грн. Его обязанности как заместителя председателя КГГА по цифровизации временно исполняет Вячеслав Непоп.