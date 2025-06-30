Кличко відсторонив Поворозника за святкування в день жалоби у Києві: ініціює розслідування

Міський голова Києва Віталій Кличко відсторонив свого першого заступника Миколу Поворозника з посади та ініцює службове розслідування щодо святкування дня народження у день жалоби за загиблими внаслідок російської атаки.

Як пише Delo.ua, про це Кличко повідомив у Телеграм.

За його словами, він підписав рішення депутатів Київської міської ради щодо першого заступника голови КМДА Миколи Поворозника, якому висловили недовіру.

Водночас Кличко наполягає на діях у межах закону.

"Але, хочу підкреслити, що всі ми повинні діяти згідно закону. Механізм призначення та звільнення першого заступника голови КМДА чітко врегульований законом України. І як би хтось мене не підбивав його порушити, я цього не робитиму", - зазначає Кличко.

Він переконує, що покривати нікого не буде.

"Тому мною ухвалене рішення про проведення службового розслідування щодо факту нібито якогось "святкування". До розслідування будуть долучені ініціатори даного рішення депутатів Київради. За результатами службового розслідування має бути ухвалене законне рішення!", - наголошує мер столиці.

Він додав, що на час розслідування перший заступник буде відсторонений від виконання обовʼязків.

Поворозник займав посаду заступника КМДА з 2017 року. Він координує та контролює ключовий департамент економіки та інвестицій а також районні адміністрації столиці.

Святкування у день жалоби

25 квітня в Києві оголосили День жалоби після масштабного обстрілу РФ, внаслідок якого в Святошинському районі столиці загинули 12 людей. Цього ж дня Поровозник вирішив відсвяткувати свій день народження.

Святкування проходили у робочий час на комунальній території Вишгородського «Водоканалу», який знаходиться на березі Київського моря.

Ткаченко звільнив Поворозника

Раніше начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко звільнив Миколу Поворозника з посади першого заступника голови КМВА. Водночас Поворозник залишається заступником міського голови Віталія Кличка.

Своє рішення Ткаченко пояснив тим, що неодноразово Поворозник ігнорував його доручення.

"І найбільш важливе. Пан Поворозник відповідає в КМДА за бюджетну сферу. Понад 100 повідомлень про порушення в закупівлях від БЕБ лише 2024 рік, 8 млрд грн - це до нього. Вкрадені майже 60 млн грн на послугах для тяжкохворих - це до нього",- переконаний Ткаченко.