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Клубника за неделю подорожала на четверть: цены выросли до 180 грн

Клубника
Клубника за неделю подорожала на четверть / Pixabay

Украинские производители земляники садовой (клубники) на этой неделе повысили отпускные цены в среднем на 23%. Пока ягоду отгружают на свежий рынок по 100-180 грн за килограмм в зависимости от качества и объема партии.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение проекта EastFruit.

Основной причиной удорожания аналитики называют нестабильные и ограниченные поставки земляники. В большинстве регионов Украины сезон реализации этой ягоды близится к завершению, поэтому предложение на рынке быстро сокращается.

Фото 2 — Клубника за неделю подорожала на четверть: цены выросли до 180 грн

В то же время, спрос на землянику остается высоким как на свежем рынке, так и со стороны перерабатывающих предприятий. Это дополнительно поддерживает рост цен.

Несмотря на удорожание, земляника садовая в Украине в настоящее время стоит в среднем на 17% дешевле, чем в аналогичный период прошлого года.

Напомним, из-за стремительного   увеличение предложения клубники из южных регионов   и сдержанный спрос производители вынуждены были снизить отпускные цены в среднем на 21%. На прошлой неделе ягоды продавались по цене от 120 до 200 грн. за килограмм.

Автор:
Татьяна Гойденко