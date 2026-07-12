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Полуниця за тиждень здорожчала на чверть: ціни зросли до 180 грн

Полуниця
Полуниця за тиждень здорожчала на чверть / Pixabay

Українські виробники суниці садової (полуниці) цього тижня підвищили відпускні ціни в середньому на 23%. Наразі ягоду відвантажують на свіжий ринок по 100-180 грн за кілограм залежно від якості та обсягу партії.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення проєкту EastFruit.

Основною причиною подорожчання аналітики називають нестабільні та обмежені поставки суниці. У більшості регіонів України сезон реалізації цієї ягоди наближається до завершення, тому пропозиція на ринку швидко скорочується.

Фото 2 — Полуниця за тиждень здорожчала на чверть: ціни зросли до 180 грн

Водночас попит на суницю залишається високим як на свіжому ринку, так і з боку переробних підприємств. Це додатково підтримує зростання цін.

Попри подорожчання, суниця садова в Україні нині коштує в середньому на 17% дешевше, ніж в аналогічний період минулого року.

Нагадаємо,  через стрімке збільшення пропозиції полуниці з південних регіонів та стриманий попит виробники були змушені знизити відпускні ціни в середньому на 21%. Минулого тижня ягоди продавалися за ціною від 120 до 200 грн за кілограм.

Автор:
Тетяна Гойденко