Когда и как проверяют ФОПов во время войны

Налоговые проверки были приостановлены с первых дней полномасштабной войны, однако позже — в 2022 году — их возобновили в ограниченном формате. В настоящее время налоговая активнее штрафует бизнес. Delo.ua выяснило у юридической компании NASLEDIUM, какие проверки разрешены и как они проводятся.

Какие проверки проводят по ФЛПам

Налоговая служба может осуществлять документальные (по месту представления документов) и фактические/выездные проверки на точке ведения бизнеса. Все они производятся на основании норм Налогового кодекса.

Плановые проверки остаются в силе: ГНС уже утвердила план-график на 2025 год , куда включены и ФЛПы. Внеплановые инспекции также разрешены, но только по определенным законом основаниям.

Другие контролирующие органы, в частности Гоструда , могут проводить собственные проверки, если деятельность ФЛП связана с трудовыми отношениями или наемными работниками.

Кто имеет право проверять ФЛПов:

ГНС Украины - налоговые вопросы: ЕН, НДФЛ, ЕСВ, НДС, валютные операции.

Гоструда – оформление работников, оплата труда, охрана труда.

Пенсионный фонд Украины анализирует отчетность, сотрудничает с ГНС и Гоструда.

Местные власти и другие органы надзора — в пределах собственных полномочий (разрешения, торговля, благоустройство).

Действует ли мораторий на проверки

Указ Президента №538/2025 устанавливает мораторий на безосновательные проверки , но не отменяет их полностью.

Проверки возможны, если:

есть признаки нарушений или риски;

ФЛП включен в план-график;

существуют основания для внеплановой проверки.

Для бизнеса на территориях боевых действий действуют отдельные ограничения. В общем, мораторий частично защищает микробизнес, но не гарантирует полного освобождения от контроля.

Когда могут назначить внеплановую проверку

Основания определены ст. 78 НКУ. Самые распространенные:

игнорирование или несвоевременный ответ на запрос налоговой;

получение информации о возможных нарушениях;

ликвидация или реорганизация бизнеса;

представление деклараций по НДС на возмещение.

Как часто проверяют микробизнес и ФЛП на едином налоге

Частота зависит от уровня риска:

высокий – не чаще 1 раза в год;

средний – раз в 2 года;

низкий – раз в 3 года.

Для групп 1–2 единого налога фактические проверки назначаются только при наличии нескольких рисковых факторов. Плановые – только в случае включения в график.

Какие документы следует иметь во время проверки

ФЛП следует подготовить:

договоры с клиентами, акты выполненных работ;

счета, выписки из банка, подтверждение платежей;

декларации по ЕН и отчетность ЕСВ;

книгу учета доходов (для групп 1–2 при необходимости);

кадровые документы - если есть работники;

ответы на запросы налоговой.

Наличие полной документации поможет избежать штрафов и доказать законность деятельности.

Что проверяют чаще всего

Реальность доходов — отвечает ли задекларированная выручка фактическим операциям.

Кассовая и банковская дисциплина – правильность платежей и отсутствие неофициальной наличности.

Оформление работников — нет ли скрытых трудовых отношений.

Также инспекторы проверяют соответствие деятельности избранной группе ЕН и соблюдения валютного законодательства, особенно если ФЛП работает с иностранными клиентами.

