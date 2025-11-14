- Категория
Когда и как проверяют ФОПов во время войны
Налоговые проверки были приостановлены с первых дней полномасштабной войны, однако позже — в 2022 году — их возобновили в ограниченном формате. В настоящее время налоговая активнее штрафует бизнес. Delo.ua выяснило у юридической компании NASLEDIUM, какие проверки разрешены и как они проводятся.
Какие проверки проводят по ФЛПам
Налоговая служба может осуществлять документальные (по месту представления документов) и фактические/выездные проверки на точке ведения бизнеса. Все они производятся на основании норм Налогового кодекса.
Плановые проверки остаются в силе: ГНС уже утвердила план-график на 2025 год , куда включены и ФЛПы. Внеплановые инспекции также разрешены, но только по определенным законом основаниям.
Другие контролирующие органы, в частности Гоструда , могут проводить собственные проверки, если деятельность ФЛП связана с трудовыми отношениями или наемными работниками.
Кто имеет право проверять ФЛПов:
- ГНС Украины - налоговые вопросы: ЕН, НДФЛ, ЕСВ, НДС, валютные операции.
- Гоструда – оформление работников, оплата труда, охрана труда.
- Пенсионный фонд Украины анализирует отчетность, сотрудничает с ГНС и Гоструда.
- Местные власти и другие органы надзора — в пределах собственных полномочий (разрешения, торговля, благоустройство).
Действует ли мораторий на проверки
Указ Президента №538/2025 устанавливает мораторий на безосновательные проверки , но не отменяет их полностью.
Проверки возможны, если:
- есть признаки нарушений или риски;
- ФЛП включен в план-график;
- существуют основания для внеплановой проверки.
Для бизнеса на территориях боевых действий действуют отдельные ограничения. В общем, мораторий частично защищает микробизнес, но не гарантирует полного освобождения от контроля.
Когда могут назначить внеплановую проверку
Основания определены ст. 78 НКУ. Самые распространенные:
- игнорирование или несвоевременный ответ на запрос налоговой;
- получение информации о возможных нарушениях;
- ликвидация или реорганизация бизнеса;
- представление деклараций по НДС на возмещение.
Как часто проверяют микробизнес и ФЛП на едином налоге
Частота зависит от уровня риска:
- высокий – не чаще 1 раза в год;
- средний – раз в 2 года;
- низкий – раз в 3 года.
Для групп 1–2 единого налога фактические проверки назначаются только при наличии нескольких рисковых факторов. Плановые – только в случае включения в график.
Какие документы следует иметь во время проверки
ФЛП следует подготовить:
- договоры с клиентами, акты выполненных работ;
- счета, выписки из банка, подтверждение платежей;
- декларации по ЕН и отчетность ЕСВ;
- книгу учета доходов (для групп 1–2 при необходимости);
- кадровые документы - если есть работники;
- ответы на запросы налоговой.
Наличие полной документации поможет избежать штрафов и доказать законность деятельности.
Что проверяют чаще всего
- Реальность доходов — отвечает ли задекларированная выручка фактическим операциям.
- Кассовая и банковская дисциплина – правильность платежей и отсутствие неофициальной наличности.
- Оформление работников — нет ли скрытых трудовых отношений.
Также инспекторы проверяют соответствие деятельности избранной группе ЕН и соблюдения валютного законодательства, особенно если ФЛП работает с иностранными клиентами.
