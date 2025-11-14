Коли і як перевіряють ФОПів під час війни

Податкові перевірки були призупинені з перших днів повномасштабної війни, однак пізніше — у 2022 році — їх поновили в обмеженому форматі. Нині податкова активніше штрафує бізнес. Delo.ua з’ясувало в юридичної компанії NASLEDIUM, які перевірки дозволені та як вони проводяться.

Які перевірки проводять щодо ФОПів

Податкова служба може здійснювати документальні (за місцем подання документів) та фактичні/виїзні перевірки на точці ведення бізнесу. Всі вони проводяться на підставі норм Податкового кодексу.

Планові перевірки залишаються чинними: ДПС уже затвердила план-графік на 2025 рік, куди включені й ФОПи. Позапланові інспекції також дозволені, але лише за визначеними законом підставами.

Інші контролюючі органи — зокрема Держпраці — можуть проводити власні перевірки, якщо діяльність ФОПа пов’язана з трудовими відносинами або найманими працівниками.

Хто має право перевіряти ФОПів:

ДПС України — податкові питання: ЄП, ПДФО, ЄСВ, ПДВ, валютні операції.

Держпраці — оформлення працівників, оплата праці, охорона праці.

Пенсійний фонд України — аналізує звітність, співпрацює з ДПС і Держпраці.

Місцева влада та інші органи нагляду — у межах власних повноважень (дозволи, торгівля, благоустрій).

Чи діє мораторій на перевірки

Указ Президента №538/2025 встановлює мораторій на безпідставні перевірки, але не скасовує їх повністю.

Перевірки можливі, якщо:

є ознаки порушень або ризики;

ФОП включений до плану-графіка;

існують підстави для позапланової перевірки.

Для бізнесу на територіях бойових дій діють окремі обмеження. Загалом мораторій частково захищає мікробізнес, але не гарантує повного звільнення від контролю.

Коли можуть призначити позапланову перевірку

Підстави визначені ст. 78 ПКУ. Найпоширеніші:

ігнорування або несвоєчасна відповідь на запит податкової;

отримання інформації про можливі порушення;

ліквідація чи реорганізація бізнесу;

подання декларацій із ПДВ на відшкодування.

Як часто перевіряють мікробізнес та ФОПів на єдиному податку

Частота залежить від рівня ризику:

високий — не частіше 1 разу на рік;

середній — раз на 2 роки;

низький — раз на 3 роки.

Для груп 1–2 єдиного податку фактичні перевірки призначають лише за наявності кількох ризикових факторів. Планові — лише у випадку включення до графіка.

Які документи слід мати під час перевірки

ФОПу варто підготувати:

договори з клієнтами, акти виконаних робіт;

рахунки, виписки з банку, підтвердження платежів;

декларації з ЄП та звітність ЄСВ;

книгу обліку доходів (для груп 1–2 за потреби);

кадрові документи — якщо є працівники;

відповіді на запити податкової.

Наявність повної документації допоможе уникнути штрафів і довести законність діяльності.

Що перевіряють найчастіше

Реальність доходів — чи відповідає задекларована виручка фактичним операціям.

Касова та банківська дисципліна — правильність платежів і відсутність неофіційної готівки.

Оформлення працівників — чи немає прихованих трудових відносин.

Також інспектори перевіряють відповідність діяльності обраній групі ЄП та дотримання валютного законодавства, особливо якщо ФОП працює з іноземними клієнтами.

Нагадаємо, як фрілансеру платити податки за роботу на іноземних замовників.