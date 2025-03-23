Когда неуплата налога на подарок может довести до цугундера

Большинство украинцев легкомысленно относятся к уплате налогов за подарки — не декларируют такие доходы из-за сложности контроля. Но если подарок оформлен через нотариуса (например, недвижимость), налоговая об этом узнает автоматически.

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Украинское законодательство передает санкции за уклонение от уплаты налогов на подарки. Как предусмотрено ст. 111 Налогового кодекса Украины, за нарушение законов по вопросам налогообложения и другого законодательства, контроль за соблюдением которого возложен на контролирующие органы, применяются все виды юридической ответственности: финансовая, административная и уголовная.

Если одаренный не уплатил налог в установленные сроки (до 1 августа), законом предусмотрены следующие санкции:

5% штрафа от несвоевременно погашенной суммы при задержке до 30 календарных дней;

10% штрафа за задержки свыше 30 календарных дней;

25% — за умышленную неуплату или несвоевременную уплату денежного обязательства (для применения штрафа в 25% контролирующий орган должен установить в деянии налогоплательщика и вину и умысел);

в случае повторного совершения лицом в течение 1095 календарных дней или просрочки более чем на 90 календарных дней налагают штраф в размере 50% от суммы неуплаченного (несвоевременно уплаченного) денежного обязательства.

Если сумма неуплаченного налога превышает 1,3 млн гривен, это может квалифицироваться как уклонение от уплаты налогов и предусматривать уголовную ответственность (ст. 212 УКУ) за которое одаренному "светит" штраф от 85 000 до 425 000 гривен или ограничение свободы.

Детальнее на эту тему читайте в статье Delo.ua "Все о налоге на подарки: кто и за что должен платить, какие предусмотрены штрафы за уклонение".