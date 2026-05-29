Количество инвесторов ICLUB увеличилось на 75% за последний год: сообщество уже превышает 7000 участников

ICLUB за год вырос на 75%: сообщество превысило 7 000 инвесторов

Инвестиционный синдикат ICLUB Виктории Тигипко за последние 2,5 года увеличил количество участников в 14 раз – с 500 инвесторов в 2023 году до более чем 7000 по состоянию на май 2026. Это указывает на рост примерно на 1300%. При этом минимальный порог входа в венчурные инвестиции стартует от $5000, а сам рынок синдикатов в Украине уже оперирует десятками миллионов долларов.

Об этом рассказала основательница синдиката Виктория Тигипко в комментарии Delo.ua.

ICLUB остается одним из крупнейших украинских инвестиционных синдикатов наряду с Toloka, Angel One, ZAS Angels и United Angels Network. Такие сообщества позволяют частным инвесторам объединять средства и вкладывать их в технологические стартапы с потенциалом роста.

Динамика роста ICLUB:

  • 2023 год – около 500 участников;
  • начало 2025 года – более 4000;
  • конец 2025 года – более 6000;
  • май 2026 года – уже более 7000 инвесторов из 42 стран мира.

Запуск мобильного приложения в конце 2024 г. стал одним из ключевых факторов резкого роста ICLUB. Также синдикат работает через фонд TA Ventures, портфель которого насчитывает более 280 инвестиций, 8 IPO и 19 "юникоров". Основные направления инвестиций – Healthtech, Fintech, AI и Consumer Tech.

Примеры инвестиций синдиката:

  • Vitara Biomedical – платформа для поддержки преждевременно родившихся детей;
  • FintechFarm – стартап по созданию цифровых банков на развивающихся рынках;
  • Proteinea – разработка биотерапевтических препаратов с использованием искусственного интеллекта;
  • Kabata – "умные" AI-гантели для персонализированных тренировок;
  • Utorg – Web3 и криптофинтех-инфраструктура.

Украина пока занимает "микроскопическое место" на глобальном венчурном рынке, но имеет значительный потенциал роста. Для сравнения, в США работает около 334 тысяч активных ангельских инвесторов, ежегодно вкладывающих $28 млрд, тогда как в Украине из-за синдикатов этот показатель составляет около $30 млн – рассказала основательница ICLUB Виктория Тигипко.

При этом венчурные инвестиции остаются долгосрочным и рисковым инструментом. Компания рекомендует формировать портфель из 10-15 стартапов равными чеками, а целевую доходность оценивает на уровне около 20% годовых на горизонте 2-5 лет.

Напомним, ранее Delo.ua писало , рынок инвестиционных синдикатов в Украине быстро растет . Такие сообщества делают венчур более доступным для частных инвесторов, ведь позволяют заходить в глобальные стартапы с относительно небольшим капиталом от $5000.

Автор:
Марк Любаров