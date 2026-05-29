Кількість інвесторів ICLUB збільшилась на 75% за останній рік: спільнота вже перевищує 7 000 учасників

Інвестиційний синдикат ICLUB Вікторії Тігіпко за останні 2,5 року збільшив кількість учасників у 14 разів – із 500 інвесторів у 2023 році до понад 7000 станом на травень 2026. Це вказує на зростання приблизно на 1300%. При тому мінімальний поріг входу у венчурні інвестиції стартує від $5000, а сам ринок синдикатів в Україні вже оперує десятками мільйонів доларів.

Про це розповіла засновниця синдикату Вікторія Тігіпко в коментарі Delo.ua.

ICLUB залишається одним із найбільших українських інвестиційних синдикатів поряд із Toloka, Angel One, ZAS Angels та United Angels Network. Такі спільноти дозволяють приватним інвесторам об’єднувати кошти та вкладати їх у технологічні стартапи з потенціалом росту.

Динаміка росту ICLUB:

2023 рік – близько 500 учасників;

початок 2025 року – понад 4000;

кінець 2025 року – понад 6000;

травень 2026 року – вже понад 7000 інвесторів із 42 країн світу.

Запуск мобільного застосунку наприкінці 2024 року став одним із ключових факторів різкого зростання ICLUB. Також синдикат працює через фонд TA Ventures, портфель якого налічує понад 280 інвестицій, 8 IPO та 19 “юнікорнів”. Основні напрямки інвестицій – Healthtech, Fintech, AI та Consumer Tech.

Приклади інвестицій синдикату:

Vitara Biomedical – платформа для підтримки передчасно народжених дітей;

FintechFarm – стартап зі створення цифрових банків на ринках, що розвиваються;

Proteinea – розробка біотерапевтичних препаратів із використанням штучного інтелекту;

Kabata – “розумні” AI-гантелі для персоналізованих тренувань;

Utorg – Web3 та криптофінтех-інфраструктура.

Україна поки що займає “мікроскопічне місце” на глобальному венчурному ринку, але має значний потенціал зростання. Для порівняння, у США працює близько 334 тисяч активних ангельських інвесторів, які щороку вкладають $28 млрд, тоді як в Україні через синдикати цей показник становить близько $30 млн – розповіла засновниця ICLUB Вікторія Тігіпко.

При тому венчурні інвестиції залишаються довгостроковим та ризиковим інструментом. Компанія рекомендує формувати портфель із 10-15 стартапів рівними чеками, а цільову дохідність оцінює на рівні близько 20% річних на горизонті 2-5 років.

Нагадаємо, раніше Delo.ua писало, ринок інвестиційних синдикатів в Україні швидко зростає. Такі спільноти роблять венчур доступнішим для приватних інвесторів, адже дозволяють заходити у глобальні стартапи з відносно невеликим капіталом від $5000.