Количество инвесторов Toloka VC за полтора года выросло на 95%: в качестве синдиката удалось удвоить сообщество

Инвестиционный синдикат Toloka VC увеличил количество участников почти вдвое за полтора года – с 1100 инвесторов в начале 2025-го до более чем 2150 в мае 2026 года. Это примерно на 95% больше. Минимальный порог входа от $5000 позволяет инвесторам вкладывать деньги во всемирно известные компании типа Bolt или Scale AI.

Об этом сообщил в комментарии Delo.ua соучредитель синдиката Александр Колб.

Toloka VC является одним из крупнейших украинских инвестиционных синдикатов, работающих на рынке венчурных инвестиций вместе с еще несколькими компаниями, среди которых ICLUB, Angel One, ZAS Angels и United Angels Network. Сама модель синдикатов позволяет частным инвесторам объединять капитал и вкладывать его в стартапы с потенциалом роста.

В Toloka VC фиксируют рост базы инвесторов:

в начале 2025 года участников было около 1100;

в начале 2026 – 1850;

по состоянию на май 2026 – уже более 2150.

В портфеле Toloka VC есть инвестиции в глобальные технологические компании, в частности, Bolt и Scale AI, а также доступ к сделкам Y Combinator. В частности, по информации, обнародованной Forbes в июне 2025 года, после инвестиции в Scale AI синдикат получил около $2,3 млн дивидендов, что дало более 12% доходности от вложенного капитала еще до полного выхода из инвестиции.

Toloka VC была основана в 2023 году Тарасом Кириченко, Игорем Шойфотом и Александром Колбом. За первые полтора года работы синдикат инвестировал более $17 млн в 17 стартапов.

Минимальная инвестиция в синдикат стартует от $5000, а сам подход предполагает формирование портфеля из нескольких десятков компаний, что позволяет распределять риски на венчурном рынке.

Напомним, по словам основателя соучредителя синдиката Toloka Александра Колба, уровень вовлеченности украинцев в инвестиционные инструменты остается низким: в США ими пользуются более 50% населения, в то время как в Украине – всего 4-5% . В то же время в венчурном сегменте показатель еще меньше – менее 1% граждан.