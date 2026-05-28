Кількість інвесторів Toloka VC за півтора року зросла на 95%: як синдикату вдалось подвоїти спільноту

Інвестиційний синдикат Toloka VC збільшив кількість учасників майже вдвічі за півтора року – з 1100 інвесторів на початку 2025-го до понад 2150 у травні 2026 року. Це приблизно на 95% більше. Мінімальний поріг входу від $5000 дозволяє інвесторам вкладати гроші у всесвітньо відомі компанії по типу Bolt або Scale AI.

Про це повідомив у коментарі Delo.ua співзасновник синдикату Олександр Колб.

Toloka VC є одним із найбільших українських інвестиційних синдикатів, що працює на ринку венчурних інвестицій разом із ще кількома компаніями, серед яких ICLUB, Angel One, ZAS Angels та United Angels Network. Сама модель синдикатів дозволяє приватним інвесторам об’єднувати капітал і вкладати його у стартапи з потенціалом зростання.

У Toloka VC фіксують зростання бази інвесторів:

на початку 2025 року учасників було близько 1100;

на початку 2026 – 1850;

станом на травень 2026 – вже понад 2150.

Таким чином, за півтора року синдикат виріс приблизно на 95%, фактично майже подвоївши свою спільноту.

У портфелі Toloka VC є інвестиції у глобальні технологічні компанії, зокрема Bolt і Scale AI, а також доступ до угод Y Combinator. Зокрема, за інформацією, оприлюдненою Forbes у червні 2025 року, після інвестиції в Scale AI синдикат отримав близько $2,3 млн дивідендів, що дало понад 12% прибутковості від вкладеного капіталу ще до повного виходу з інвестиції.

Toloka VC була заснована у 2023 році Тарасом Кириченком, Ігорем Шойфотом та Олександром Колбом. За перші півтора року роботи синдикат інвестував понад $17 млн у 17 стартапів.

Мінімальна інвестиція в синдикат стартує від $5000, а сам підхід передбачає формування портфеля з кількох десятків компаній, що дозволяє розподіляти ризики на венчурному ринку.

Нагадаємо, за словами засновника співзасновника синдикату Toloka Олександра Колба, рівень залученості українців в інвестиційні інструменти залишається низьким: у США ними користуються понад 50% населення, тоді як в Україні – лише 4-5%. Водночас у венчурному сегменті показник ще менший – менше 1% громадян.