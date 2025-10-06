Комендантский час в Киеве: город внедряет цифровые пропуски

В Киеве с 2026 года будут введены цифровые пропуски для передвижения во время комендантского часа. Соответствующее решение принял Совет обороны города.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба КГГА.

Новые правила передвижения в Киеве

Киевской городской военной администрации поручено совместно с 12-м Армейским корпусом Сухопутных войск ВСУ разработать и утвердить приказ и порядок использования цифровых пропусков. Также администрация должна обратиться к областным властям с предложением ввести аналогичную систему в Киевской области.

Кроме того, планируется создание и внедрение информационно-коммуникационной системы для управления цифровыми пропусками, которая будет контролировать проезд транспортных средств во время комендантского часа.

Военное положение - что нужно знать

Во время действия особого правового режима в Украине могут устанавливаться ограничения свободы передвижения как для граждан Украины, так и для иностранцев и лиц без гражданства.

В частности, в период комендантского часа запрещено пребывание на улицах и в общественных местах без соответствующих пропусков или документов, подтверждающих право на передвижение.

Кроме того, мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, военнообязанные, подпадают под отдельный порядок перемещения, который может включать ограничение выезда за пределы определенной территории или государства запрещено покидать страну.

У граждан и бизнеса могут конфисковать вещи на нужды армии. К примеру, в Украине уже проводили национализацию ряда компаний, мотивируя это необходимостью обеспечивать потребности армии.

Во время военного положения власть может прибегать и к другим ограничениям и вводить: