Комендантська година в Києві: місто впроваджує цифрові перепустки

У Києві з 2026 року запровадять цифрові перепустки для пересування під час комендантської години. Відповідне рішення ухвалила Рада оборони міста.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба КМДА.

Нові правила пересування в Києві

Київській міській військовій адміністрації доручено спільно з 12-м Армійським корпусом Сухопутних військ ЗСУ розробити та затвердити наказ і порядок використання цифрових перепусток. Також адміністрація має звернутися до обласної влади з пропозицією запровадити аналогічну систему у Київській області.

Окрім цього, планується створення та впровадження інформаційно-комунікаційної системи для управління цифровими перепустками, яка контролюватиме проїзд транспортних засобів під час комендантської години.

Воєнний стан — що потрібно знати

Під час дії особливого правового режиму в Україні можуть встановлюватися обмеження на свободу пересування як для громадян України, так і для іноземців та осіб без громадянства.

Зокрема, у період комендантської години заборонено перебування на вулицях та в громадських місцях без відповідних перепусток або документів, що підтверджують право на пересування.

Крім того, чоловіки віком від 18 до 60 років, які є військовозобов’язаними, підпадають під окремий порядок переміщення, який може включати обмеження виїзду за межі певної території або держави заборонено залишати країну.

У громадян та бізнесуможуть конфіскувати речі на потреби армії. Наприклад, в Україні вже проводили націоналізацію низки компаній, мотивуючи це необхідністю забезпечувати потреби армії.

Під час воєнного стану влада може вдаватися й до інших обмежень та запроваджувати: