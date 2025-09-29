Комитет ВР предлагает увеличить расходы для органов государственной и судебной власти более чем на 17 млрд грн

Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики предлагает увеличить в Госбюджете-2026 расходы для органов государственной и судебной власти на 17,28 млрд гривен. Наибольшая доля (15,51 млрд грн) предусмотрена для Государственной судебной администрации Украины.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Аппарата ВР.

"Соответственно части первой статьи 130 Конституции Украины государство обеспечивает финансирование и надлежащие условия для функционирования судов и деятельности судей. В Государственном бюджете Украины отдельно определяются расходы на содержание судов с учетом предложений Высшего совета правосудия", — отметили в Комитете.

Предложения от соответствующих ведомств были рассмотрены на заседании и принято решение предложить Комитету по бюджету в проекте Закона Украины о Государственном бюджете Украины на 2026 год рассмотреть увеличение расходов для органов государственной и судебной власти. В частности, предлагается увеличить расходы для:

Государственной судебной администрации Украины (ГСАУ) - 15,51 млрд грн (из них 450,13 млн грн для Сил специальных операций (ССО) и 1,42 млрд грн на исполнение решений судов) ;

Министерства юстиции Украины (МЮУ) - 1,02 млрд грн;

Верховного суда (ВС) - 445,26 млн грн ;



Конституционного суда Украины (КСУ) - 171,06 млн грн ;

Конституционного суда Украины (КСУ) - 171,06 млн грн Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) - 66,43 млн грн ;

Высшего совета правосудия (ВСП) - 64,14 млн грн ;

Высшей квалификационной комиссии судей Украины (ВККСУ) - 37,13 млн грн;



Национальной школы судей Украины (НШСУ) - 8,98 млн грн.

Напомним, 19 сентября в Верховной Раде министр финансов Сергей Марченко представил проект закона о государственном бюджете на 2026 год .