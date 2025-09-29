Запланована подія 2

Новини
Комітет ВР пропонує збільшили видатки для органів державної і судової влади на понад 17 млрд грн

Комітет Верховної Ради з питань правової політики пропонує збільшити в держбюджеті-2026 видатки для органів державної та судової влади на 17,28 млрд гривень. Найбільшу частку (15,51 млрд грн) передбачено для Державної судової адміністрації України.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Апарату ВР.

"Відповідно до частини першої статті 130 Конституції України держава забезпечує фінансування та належні умови для функціонування судів і діяльності суддів. У Державному бюджеті України окремо визначаються видатки на утримання судів з урахуванням пропозицій Вищої ради правосуддя", — зазначили в Комітеті.

Пропозиції від відповідних відомств були розглянуті на засіданні і прийнято рішення запропонувати Комітету з питань бюджету у проєкті Закону України про Державний бюджет України на 2026 рік розглянути збільшення видатків для органів державної і судової влади. Зокрема пропонується збільшити видатки для:

  • Державної судової адміністрації України (ДСАУ) — 15,51 млрд грн (з них 450,13 млн грн для Сил спеціальних операцій (ССО) та 1,42 млрд грн на виконання рішень судів)
  • Міністерства юстиції України (МЮУ) — 1,02 млрд грн; 
  • Верховного суду (ВС) — 445,26 млн грн;
  • Конституційного суду України (КСУ) — 171,06 млн грн
  • Вищого антикорупційного суду (ВАКС) — 66,43 млн грн
  • Вищої ради правосуддя (ВРП) — 64,14 млн грн
  • Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (ВККСУ) — 37,13 млн грн;
  • Національної школи суддів України (НШСУ) — 8,98 млн грн.

Нагадаємо, 19 вересня у Верховній Раді міністр фінансів Сергій Марченко представив проєкт закону про державний бюджет на 2026 рік.

Автор:
Тетяна Ковальчук