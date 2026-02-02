Запланована подія 2

Компания Илона Маска запустит миллион спутников на орбиту Земли для ИИ

SpaceX
SpaceX планирует разместить центры обработки данных ИИ в космосе

Компания миллиардера Илона Маска SpaceX подала заявку на запуск одного миллиона спутниковых центров обработки данных на орбиту Земли для поддержания искусственного интеллекта.

Как пишет Delo.ua, об этом   сообщает   Bloomberg.

В SpaceX отмечают, что сеть будет работать на солнечной энергии и поможет обрабатывать огромные объемы информации, которые растут вместе с развитием ИИ.

В компании отмечают, что потребности в обработке данных из-за расширения использования искусственного интеллекта уже опережают "земные возможности". А «орбитальные центры обработки данных» являются наиболее экономичным и энергоэффективным способом удовлетворения спроса на ИИ.

Система, которую можно запускать с помощью многоразовой ракеты Starship, станет более дешевой и экологичной альтернативой наземным центрам обработки данных. Вместо больших систем охлаждения, использующих много воды, спутники будут полагаться на радиационное охлаждение в космосе и получать энергию от солнца.

Также спутники будут использовать лазерные каналы для связи друг с другом и будут запущены на высоту от 500 до 2 000 км, что обеспечит почти постоянный доступ к солнцу.

"Самым дешевым местом для размещения искусственного интеллекта будет космос, и это произойдет в течение двух лет, возможно, не позже трех", - добавил Илон Маск на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Напомним, компания Илона Маска SpaceX рассматривает возможность в середине июня привлечь до $50 миллиардов при ⁠оценке примерно $1,5 триллиона, что сделает IPO самым большим в истории.

Автор:
Светлана Манько