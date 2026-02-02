Компания Илона Маска запустит миллион спутников на орбиту Земли для ИИ

Компания миллиардера Илона Маска SpaceX подала заявку на запуск одного миллиона спутниковых центров обработки данных на орбиту Земли для поддержания искусственного интеллекта.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Bloomberg.

В SpaceX отмечают, что сеть будет работать на солнечной энергии и поможет обрабатывать огромные объемы информации, которые растут вместе с развитием ИИ.

В компании отмечают, что потребности в обработке данных из-за расширения использования искусственного интеллекта уже опережают "земные возможности". А «орбитальные центры обработки данных» являются наиболее экономичным и энергоэффективным способом удовлетворения спроса на ИИ.

Система, которую можно запускать с помощью многоразовой ракеты Starship, станет более дешевой и экологичной альтернативой наземным центрам обработки данных. Вместо больших систем охлаждения, использующих много воды, спутники будут полагаться на радиационное охлаждение в космосе и получать энергию от солнца.

Также спутники будут использовать лазерные каналы для связи друг с другом и будут запущены на высоту от 500 до 2 000 км, что обеспечит почти постоянный доступ к солнцу.

"Самым дешевым местом для размещения искусственного интеллекта будет космос, и это произойдет в течение двух лет, возможно, не позже трех", - добавил Илон Маск на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Напомним, компания Илона Маска SpaceX рассматривает возможность в середине июня привлечь до $50 миллиардов при ⁠оценке примерно $1,5 триллиона, что сделает IPO самым большим в истории.