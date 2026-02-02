Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,81

--0,04

EUR

51,02

--0,22

Готівковий курс:

USD

43,11

43,00

EUR

51,40

51,20

ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Компанія Ілона Маска запустить мільйон супутників на орбіту Землі для ШІ

SpaceX
SpaceX планує розмістити центри обробки даних ШІ в космосі

Компанія мільярдера Ілона Маска SpaceX подала заявку на запуск одного мільйона супутникових центрів обробки даних на орбіту Землі для підтримки штучного інтелекту.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Bloomberg.

У SpaceX зауважують, що мережа працюватиме на сонячній енергії і допоможе обробляти величезні обсяги інформації, які зростають разом із розвитком ШІ.

У компанії наголошують, що потреби в обробці даних через розширення використання штучного інтелекту вже випереджають «земні можливості». А «орбітальні центри обробки даних» є найбільш економічно й енергоефективним способом задоволення попиту на ШІ.

Система, яку можна запускати за допомогою багаторазової ракети Starship, стане дешевшою та екологічнішою альтернативою наземним центрам обробки даних. Замість великих систем охолодження, що використовують багато води, супутники покладатимуться на радіаційне охолодження у космосі та отримуватимуть енергію від сонця.

Також супутники використовуватимуть лазерні канали для зв’язку один з одним та будуть запущені на висоту від 500 до 2 000 км, що забезпечить їм майже постійний доступ до сонця.

"Найдешевшим місцем для розміщення штучного інтелекту буде космос, і це станеться протягом двох років, можливо, щонайпізніше трьох", - додав Ілон Маск на Всесвітньому економічному форумі у Давосі.

Нагадаємо, компанія Ілона Маска SpaceX розглядає можливість у середині червня залучити до $50 мільярдів при ⁠оцінці приблизно $1,5 трильйона, що зробить IPO найбільшим в історії.

Автор:
Світлана Манько