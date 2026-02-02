Компанія Ілона Маска запустить мільйон супутників на орбіту Землі для ШІ

Компанія мільярдера Ілона Маска SpaceX подала заявку на запуск одного мільйона супутникових центрів обробки даних на орбіту Землі для підтримки штучного інтелекту.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Bloomberg.

У SpaceX зауважують, що мережа працюватиме на сонячній енергії і допоможе обробляти величезні обсяги інформації, які зростають разом із розвитком ШІ.

У компанії наголошують, що потреби в обробці даних через розширення використання штучного інтелекту вже випереджають «земні можливості». А «орбітальні центри обробки даних» є найбільш економічно й енергоефективним способом задоволення попиту на ШІ.

Система, яку можна запускати за допомогою багаторазової ракети Starship, стане дешевшою та екологічнішою альтернативою наземним центрам обробки даних. Замість великих систем охолодження, що використовують багато води, супутники покладатимуться на радіаційне охолодження у космосі та отримуватимуть енергію від сонця.

Також супутники використовуватимуть лазерні канали для зв’язку один з одним та будуть запущені на висоту від 500 до 2 000 км, що забезпечить їм майже постійний доступ до сонця.

"Найдешевшим місцем для розміщення штучного інтелекту буде космос, і це станеться протягом двох років, можливо, щонайпізніше трьох", - додав Ілон Маск на Всесвітньому економічному форумі у Давосі.

Нагадаємо, компанія Ілона Маска SpaceX розглядає можливість у середині червня залучити до $50 мільярдів при ⁠оцінці приблизно $1,5 трильйона, що зробить IPO найбільшим в історії.