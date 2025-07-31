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Компания PGD официально представила жилой комплекс BELLEVIE

Жилой комплекс BELLEVIE
Жилой комплекс BELLEVIE

23 июля девелоперская компания PGD официально представила жилой комплекс BELLEVIE — первый проект-концепцию на Оболони, созданный с глубоким пониманием района и нового качества жизни.

BELLEVIE – это жилой комплекс, который создан для тех, кто ценит время, стремится к комфорту без компромиссов и хочет иметь рядом все необходимое для вдохновения, отдыха и гармоничного ритма жизни.

Комплекс подразумевает продуманную инфраструктуру с лаунж-зонами, коворкингами, детскими просторами и спортивными площадками. Более 65% территории будет озеленено, а в пределах ландшафтного проекта PGD высадит 1 миллион тюльпанов, создавая настоящий городской оазис среди урбанистической среды.

Отдельное внимание команда PGD традиционно уделяет формированию сообщества. BELLEVIE объединит единомышленников, для которых важны содержательные связи и схожие ценности. Благодаря продуманным общественным пространствам и возможностям нетворкинга жители смогут легко находить новые идеи и вдохновения, наполняя обыденность яркими впечатлениями.

Фото 2 — Компания PGD официально представила жилой комплекс BELLEVIE
Фото 3 — Компания PGD официально представила жилой комплекс BELLEVIE
Фото 4 — Компания PGD официально представила жилой комплекс BELLEVIE
Фото 5 — Компания PGD официально представила жилой комплекс BELLEVIE
Фото 6 — Компания PGD официально представила жилой комплекс BELLEVIE

«Мы запускаем первый жилой комплекс с премиальным опытом на Оболони, в котором комфорт становится нормой, а каждая минута имеет ценность. BELLEVIE — это инвестиция в образ жизни, где все, что нужно для вдохновения и отдыха, всегда рядом», — комментируют в PGD.

BELLEVIE олицетворяет три ключевых принципа: бескомпромиссное качество жизни ежедневно, надежность в каждой детали строительства и сервиса и превращение квартиры в долгосрочный актив, сохраняющий и умножающий ценность для вас и вашей семьи.