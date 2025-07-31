23 липня девелоперська компанія PGD офіційно презентувала житловий комплекс BELLEVIE — перший проєкт-концепцію на Оболоні, створений із глибоким розумінням району та нової якості життя.

BELLEVIE — це житловий комплекс, який створено для тих, хто цінує час, прагне до комфорту без компромісів і хоче мати поруч все необхідне для натхнення, відпочинку та гармонійного ритму життя.

Комплекс передбачає продуману інфраструктуру з лаунж-зонами, коворкінгами, дитячими просторами та спортивними майданчиками. Понад 65% території буде озеленено, а в межах ландшафтного проєкту PGD висадить 1 мільйон тюльпанів, створюючи справжню міську оазу серед урбаністичного середовища.

Окрему увагу команда PGD традиційно приділяє формуванню спільноти. BELLEVIE об’єднає однодумців, для яких важливі змістовні зв’язки та схожі цінності. Завдяки продуманим громадським просторам і можливостям для нетворкінгу мешканці зможуть легко знаходити нові ідеї та натхнення, наповнюючи буденність яскравими враженнями.

«Ми запускаємо перший житловий комплекс з преміальним досвідом на Оболоні, в якому комфорт стає нормою, а кожна хвилина має цінність. BELLEVIE — це інвестиція у стиль життя, де все, що потрібно для натхнення й відпочинку, завжди поруч», — коментують у PGD.

BELLEVIE уособлює три ключові принципи: безкомпромісну якість життя щодня, надійність у кожній деталі будівництва й сервісу та перетворення квартири на довгостроковий актив, який зберігає й примножує цінність для вас і вашої родини.