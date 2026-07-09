Компенсации для бизнеса: правительство изменило правила возмещения за разрушенное имущество

Правительство упростило механизм получения компенсаций за поврежденное или уничтоженное в результате боевых действий имущество предприятий на прифронтовых территориях. Новые правила предусматривают сокращение бюрократических процедур, продление сроков подачи заявлений и обновленный порядок расчета компенсаций.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение премьер-министра Юлии Свириденко.

Новые правила компенсаций для бизнеса

Основные изменения предполагают:

одно заявление вместо нескольких – теперь предпринимателям достаточно подать единое заявление относительно всего поврежденного или уничтоженного имущества. Также больше не следует ожидать внесения информации в Государственный реестр поврежденного и уничтоженного имущества, чтобы обратиться за компенсацией за производственное оборудование и инженерные сети;

продление сроков подачи заявлений – увеличен срок подачи документов на компенсацию страховых премий. Предприятия, уже застраховавшие имущество в этом году, но еще не приобщившиеся к программе, могут обратиться в страховую компанию до 1 августа;

упрощение условий участия – обновлены требования к застрахованному имуществу и уточнен порядок расчета компенсации. Максимальный размер возмещения составляет до 3 млн грн в год .

С начала 2026 уже согласовано 139 заявлений от предприятий с прифронтовых территорий. Общий объем потенциальных компенсаций по ним оценивается в 2,67 млрд. грн. Кроме того, в рамках программы компенсации страховых премий бизнес подал 63 заявки на получение поддержки.

В правительстве отмечают, что предприятия, продолжающие работать вблизи зоны боевых действий, играют важную роль в сохранении экономической активности, обеспечении рабочих мест и поддержании жизни общин. Поэтому государство будет и дальше совершенствовать инструменты финансовой поддержки и защиты для предпринимателей, работающих в наиболее сложных условиях.

Напомним, внутри перемещенные лица и жители пострадавших от боевых действий территорий могут получить до 2 600 долларов на открытие или развитие собственного бизнеса.