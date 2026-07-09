Компенсації для бізнесу: уряд змінив правила відшкодування за зруйноване майно

Уряд спростив механізм отримання компенсацій за пошкоджене або знищене внаслідок бойових дій майно підприємств на прифронтових територіях. Нові правила передбачають скорочення бюрократичних процедур, подовження строків подання заяв та оновлений порядок розрахунку компенсацій.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на повідомлення прем'єр-міністерки Юлії Свириденко.

Нові правила компенсацій для бізнесу

Основні зміни передбачають:

одну заяву замість кількох – відтепер підприємцям достатньо подати єдину заяву щодо всього пошкодженого або знищеного майна. Також більше не потрібно чекати внесення інформації до Державного реєстру пошкодженого та знищеного майна, щоб звернутися за компенсацією за виробниче обладнання та інженерні мережі;

подовження строків подання заяв – збільшено термін подання документів на компенсацію страхових премій. Підприємства, які вже застрахували майно цього року, але ще не долучилися до програми, можуть звернутися до страхової компанії до 1 серпня;

спрощення умов участі – оновлено вимоги до застрахованого майна та уточнено порядок розрахунку компенсації. Максимальний розмір відшкодування становить до 3 млн грн на рік .

Від початку 2026 року вже погоджено 139 заяв від підприємств із прифронтових територій. Загальний обсяг потенційних компенсацій за ними оцінюється у 2,67 млрд грн. Крім того, у межах програми компенсації страхових премій бізнес подав 63 заявки на отримання підтримки.

В уряді наголошують, що підприємства, які продовжують працювати поблизу зони бойових дій, відіграють важливу роль у збереженні економічної активності, забезпеченні робочих місць і підтримці життя громад. Тому держава й надалі вдосконалюватиме інструменти фінансової підтримки та захисту для підприємців, які працюють у найбільш складних умовах.

Нагадаємо, внутрішньо переміщені особи та мешканці постраждалих від бойових дій територій можуть отримати до 2 600 доларів на відкриття або розвиток власного бізнесу.