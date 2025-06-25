Компенсация инвестиций в перерабатывающую промышленность: в Раде зарегистрирована новая налоговая инициатива

В Верховной Раде зарегистрированы два законопроекта — №13414 и №13415, которые предусматривают введение системы частичной компенсации инвестиций в перерабатывающую промышленность из-за уплаты налогов. Инициатива позволит предприятиям частично возмещать расходы по инфраструктуре, оборудованию и модернизации за счет налога на прибыль, импортного НДС и других сборов.

Как пишет Delo.ua, об этом заявил народный депутат Дмитрий Кисилевский.

Европейский подход к промышленным инвестициям

Авторами законопроектов выступили народные депутаты Дмитрий Кисилевский, Даниил Гетьманцев, Андрей Мотовиловец, а также еще 52 парламентария из разных фракций и депутатских групп.

Предполагается, что компенсировать часть инвестиций за счет уплаченных налогов смогут предприятия, реализующие проекты в сфере перерабатывающей промышленности. Компенсации будут касаться следующих расходов:

строительство инженерных сетей, сооружений и смежной инфраструктуры;

покупка или строительство производственных зданий, а также их модернизация и техническое/технологическое обновление;

приобретение нового оборудования и комплектующих в соответствии с классификатором УКТВЭД;

расходы по приобретению земельных участков.

Частичное возмещение расходов на реализацию инвестиционных проектов в сфере перерабатывающей промышленности предлагается осуществлять путем уменьшения ряда налоговых обязательств.

налог на прибыль;

импортный НДС на оборудование;

импортная пошлина;

налог на имущество;

земельный налог.

Размер компенсации будет зависеть от общего объема инвестиций в проект:

от 100 тыс. до 1 млн евро – до 70% затрат;

от 1 до 20 млн евро – до 50%;

от 20 до 50 млн евро – до 30%.

В отличие от предыдущих подходов, эта инициатива распространяется не только на новые предприятия, но и на инвестиции в модернизацию действующих производств.

"Частная компенсация инвестиций через налоги — это механизм, который давно и успешно работает в Европейском Союзе. Благодаря этому инструменту страны ЕС переманили к себе немало украинских промышленных предприятий, которые осуществляли релокацию из зоны боевых действий. Пора внедрить этот стимул и в Украине. Эта инициатива — продолжение реализации политики "Зроблено в Україні", направленной экспортировать”, — отметил инициатор законопроекта Дмитрий Кисилевский.

Справка:

Программа "Гранты для перерабатывающих предприятий" является частью государственной политики "Зроблено в Україні", которая направлена ​​на развитие, поддержку внутреннего рынка и увеличение экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью.