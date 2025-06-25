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Компенсация инвестиций в перерабатывающую промышленность: в Раде зарегистрирована новая налоговая инициатива
В Верховной Раде зарегистрированы два законопроекта — №13414 и №13415, которые предусматривают введение системы частичной компенсации инвестиций в перерабатывающую промышленность из-за уплаты налогов. Инициатива позволит предприятиям частично возмещать расходы по инфраструктуре, оборудованию и модернизации за счет налога на прибыль, импортного НДС и других сборов.
Как пишет Delo.ua, об этом заявил народный депутат Дмитрий Кисилевский.
Европейский подход к промышленным инвестициям
Авторами законопроектов выступили народные депутаты Дмитрий Кисилевский, Даниил Гетьманцев, Андрей Мотовиловец, а также еще 52 парламентария из разных фракций и депутатских групп.
Предполагается, что компенсировать часть инвестиций за счет уплаченных налогов смогут предприятия, реализующие проекты в сфере перерабатывающей промышленности. Компенсации будут касаться следующих расходов:
- строительство инженерных сетей, сооружений и смежной инфраструктуры;
- покупка или строительство производственных зданий, а также их модернизация и техническое/технологическое обновление;
- приобретение нового оборудования и комплектующих в соответствии с классификатором УКТВЭД;
- расходы по приобретению земельных участков.
Частичное возмещение расходов на реализацию инвестиционных проектов в сфере перерабатывающей промышленности предлагается осуществлять путем уменьшения ряда налоговых обязательств.
- налог на прибыль;
- импортный НДС на оборудование;
- импортная пошлина;
- налог на имущество;
- земельный налог.
Размер компенсации будет зависеть от общего объема инвестиций в проект:
- от 100 тыс. до 1 млн евро – до 70% затрат;
- от 1 до 20 млн евро – до 50%;
- от 20 до 50 млн евро – до 30%.
В отличие от предыдущих подходов, эта инициатива распространяется не только на новые предприятия, но и на инвестиции в модернизацию действующих производств.
"Частная компенсация инвестиций через налоги — это механизм, который давно и успешно работает в Европейском Союзе. Благодаря этому инструменту страны ЕС переманили к себе немало украинских промышленных предприятий, которые осуществляли релокацию из зоны боевых действий. Пора внедрить этот стимул и в Украине. Эта инициатива — продолжение реализации политики "Зроблено в Україні", направленной экспортировать”, — отметил инициатор законопроекта Дмитрий Кисилевский.
Справка:
Программа "Гранты для перерабатывающих предприятий" является частью государственной политики "Зроблено в Україні", которая направлена на развитие, поддержку внутреннего рынка и увеличение экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью.