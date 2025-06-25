Компенсація інвестицій у переробну промисловість: у Раді зареєстровано нову податкову ініціативу

У Верховній Раді зареєстровано два законопроєкти — №13414 і №13415, які передбачають запровадження системи часткової компенсації інвестицій у переробну промисловість через сплату податків. Ініціатива дозволить підприємствам частково відшкодовувати витрати на інфраструктуру, обладнання та модернізацію за рахунок податку на прибуток, імпортного ПДВ та інших зборів.

Як пише Delo.ua, про це заявив народний депутат Дмитро Кисилевський.

Європейський підхід до промислових інвестицій

Авторами законопроєктів виступили народні депутати Дмитро Кисилевський, Данило Гетьманцев, Андрій Мотовиловець, а також ще 52 парламентарі з різних фракцій і депутатських груп.

Передбачається, що компенсувати частину інвестицій за рахунок сплачених податків зможуть підприємства, які реалізовують проєкти у сфері переробної промисловості. Компенсації стосуватимуться таких витрат:

будівництво інженерних мереж, споруд і суміжної інфраструктури;

купівля або будівництво виробничих будівель, а також їхня модернізація та технічне/технологічне оновлення;

придбання нового обладнання та комплектуючих відповідно до класифікатора УКТЗЕД;

витрати на придбання земельних ділянок.

Часткове відшкодування витрат на реалізацію інвестиційних проєктів у сфері переробної промисловості пропонується здійснювати шляхом зменшення низки податкових зобов’язань. Йдеться про:

податок на прибуток;

імпортний ПДВ на обладнання;

імпортне мито;

податок на майно;

земельний податок.

Розмір компенсації залежатиме від загального обсягу інвестицій у проєкт:

від 100 тис. до 1 млн євро — до 70% витрат;

від 1 до 20 млн євро — до 50%;

від 20 до 50 млн євро — до 30%.

На відміну від попередніх підходів, ця ініціатива поширюється не лише на нові підприємства, а й на інвестиції в модернізацію вже діючих виробництв.

"Часткова компенсація інвестицій через податки - це механізм, який давно й успішно працює у Європейському Союзі. Завдяки цьому інструменту країни ЄС переманили до себе чимало українських промислових підприємств, які здійснювали релокацію із зони бойових дій. Настав час впровадити цей стимул і в Україні. Ця ініціатива - продовження реалізації політики "Зроблено в Україні", спрямованої на те, щоб в Україні було вигідно виробляти, інвестувати й експортувати”,- відзначив ініціатор законопроекту Дмитро Кисилевський.

Довідково:

Програма "Гранти для переробних підприємств" є частиною державної політики "Зроблено в Україні", яка спрямована на розвиток виробництва, підтримку внутрішнього ринку та збільшення експорту продукції з високою доданою вартістю​.