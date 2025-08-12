- Категория
Компенсация промышленных инвестиций через налоги: комитет ВР одобрил новые законопроекты
12 августа комитет Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики одобрил к рассмотрению в первом чтении два законопроекта о компенсации промышленных инвестиций через налоги.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию заместитель председателя комитета ВР по экономическому развитию Дмитрия Кисилевского.
"Итак, профильный комитет одобрил интеграцию в украинское законодательство успешно примененного в ЕС механизма стимулирования промышленных инвестиций … Дальше - рассмотрение в Раде. Этого закона ждут все промышленники. Он станет еще одним инструментом политики " Сделано в Украине", - отметил нардеп.
Законопроекты №13414 и №13415, предусматривающие компенсации через собственные налоги предприятия, должны быть реализованы в перерабатывающей промышленности. В частности, компенсации будут подлежать:
- расходы на строительство инженерных сетей, инженерных сооружений, объектов смежной инфраструктуры;
- расходы на приобретение зданий и сооружений или расходы на их строительство, модернизацию, техническое и/или технологическое перевооружение;
- расходы на приобретение производственного оборудования;
- в расходы на приобретение земельного участка.
По словам Кисилевского, частичная компенсация затрат на реализацию инвестиционных проектов в перерабатывающей промышленности будет осуществляться через следующие налоги:
- налог на прибыль;
- импортный НДС на оборудование;
- импортная пошлина на оборудование;
- налог на имущество;
- земельный налог.
Кроме того, часть инвестиций, которую можно компенсировать через налоги, будет зависеть от объема инвестиционного проекта:
- от 100 тыс. евро до 1 млн евро – 70%;
- от 1 млн евро до 20 млн евро – 50%;
- от 20 млн евро до 50 млн евро – 30% инвестиций.
"Ключевым отличием этой инициативы от других будет то, что она будет работать и для инвестиций существующих предприятий, а не только новых", -- отметил политик.
Напомним, 7 августа Кабмин зарегистрировал законопроект, предусматривающий комплексное усовершенствование системы государственной регистрации бизнеса, общественных формирований и вещных прав на недвижимость.