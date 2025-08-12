Запланована подія 2

Компенсация промышленных инвестиций через налоги: комитет ВР одобрил новые законопроекты

Верховная Рада Украины
Комитет Рады одобрил новые законопроекты о компенсации инвестиций. / Википедия

12 августа комитет Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики одобрил к рассмотрению в первом чтении два законопроекта о компенсации промышленных инвестиций через налоги.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на  публикацию заместитель председателя комитета ВР по экономическому развитию Дмитрия Кисилевского.

"Итак, профильный комитет одобрил интеграцию в украинское законодательство успешно примененного в ЕС механизма стимулирования промышленных инвестиций Дальше - рассмотрение в Раде. Этого закона ждут все промышленники. Он станет еще одним инструментом политики " Сделано в Украине", - отметил нардеп.

Законопроекты №13414 и №13415, предусматривающие компенсации через собственные налоги предприятия, должны быть реализованы в перерабатывающей промышленности. В частности, компенсации будут подлежать:

  • расходы на строительство инженерных сетей, инженерных сооружений, объектов смежной инфраструктуры;  
  • расходы на приобретение зданий и сооружений или расходы на их строительство, модернизацию, техническое и/или технологическое перевооружение;  
  • расходы на приобретение производственного оборудования;  
  • в расходы на приобретение земельного участка.

По словам Кисилевского, частичная компенсация затрат на реализацию инвестиционных проектов в перерабатывающей промышленности будет осуществляться через следующие налоги:

  • налог на прибыль;  
  • импортный НДС на оборудование;  
  • импортная пошлина на оборудование;  
  • налог на имущество;  
  • земельный налог.

Кроме того, часть инвестиций, которую можно компенсировать через налоги, будет зависеть от объема инвестиционного проекта:

  • от 100 тыс. евро до 1 млн евро – 70%;  
  • от 1 млн евро до 20 млн евро – 50%;  
  • от 20 млн евро до 50 млн евро – 30% инвестиций.

"Ключевым отличием этой инициативы от других будет то, что она будет работать и для инвестиций существующих предприятий, а не только новых", -- отметил политик.

Напомним, 7 августа Кабмин зарегистрировал законопроект, предусматривающий комплексное усовершенствование системы государственной регистрации бизнеса, общественных формирований и вещных прав на недвижимость.

Автор:
Татьяна Ковальчук